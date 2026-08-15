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ادعای تازه نتانیاهو برای ادامه تجاوزها به لبنان

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعای جدیدی را در راستای بهانه‌جویی برای ادامه تجاوز به خاک لبنان مطرح کرد.
کد خبر: ۱۳۸۹۹۳۹
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نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز شنبه ادعای جدیدی را به منظور بهانه جویی برای ادامه تجاوز به خاک لبنان مطرح کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص مدعی شد: حزب‌ الله امروز آتش‌ بس را نقض کرد و به سربازان ما در داخل «خط زرد» حمله کرد! ارتش بر اساس دستورالعمل‌ های مدیریت سیاسی عمل می‌کند و در حال از بین بردن تهدیدها علیه ما در لبنان و غزه است!

بنیامین نتانیاهو سپس ادعا کرد: اسرائیل هیچ‌ گونه حمله‌ای به سربازان خود را برنمی‌تابد و با قاطعیت در برابر هر تهدیدی اقدام خواهد کرد!

 

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tabnak.ir/005paN
tabnak.ir/005paN