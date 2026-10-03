رقم جدید سود سهام عدالت مشخص شد
به گزارش تابناک؛ مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره میزان سود سهام عدالت گفت: میزان سود حدود دو میلیون تومان است، اما عدد پس از برگزاری کامل مجامع از سوی سپردهگذاری مرکزی اعلام میشود، ولی به نظر میرسد مبلغ سود بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان باشد.
ولیاله جعفری درباره زمان پرداخت سود سهام عدالت، آخرین وضعیت مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و موضوعات مطرحشده درباره سهام عدالت در مجلس توضیحاتی ارائه داد.
او در پاسخ به پرسشی درباره زمان پرداخت سود سال ۱۴۰۴ شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت به سهامداران،اعلام کرد: مجامع مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ شرکتهای سرمایه پذیر، در سال ۱۴۰۵ برگزار شده است، بنابراین شرکتها موظف هستند طبق برنامه زمانبندی سود سهام، سود متعلق به سهامداران عدالت را پرداخت کنند.
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میزان سود
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره میزان سود سهام عدالت گفت: میزان سود حدود دو میلیون تومان است، اما عدد پس از برگزاری کامل مجامع از سوی سپردهگذاری مرکزی اعلام میشود، ولی به نظر میرسد مبلغ سود بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان باشد.
جعفری درباره تعیین تکلیف ورثه سهام عدالت اعلام کرد: وراث سهامداران متوفی عدالت میتوانند به یکی از شعب بانکهای ملی، ملت، تجارت یا پارسیان یا شرکتهای کارگزاری که نام آنها در سایت شرکت سپردهگذاری مرکزی درج شده است، مراجعه کنند.
او افزود: نماینده ورثه باید اطلاعات را به صورت کامل در اختیار شرکت کارگزاری یا شعب بانکهایی که به آنها اشاره شد، قرار دهد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: این اطلاعات در سامانه «میراث» وارد میشود و سپردهگذاری مرکزی بر اساس اطلاعات دریافت شده فرآیند انحصار وراثت را انجام میدهد.
آخرین وضعیت مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی
جعفری درباره موضوعات مطرحشده در مجلس در خصوص سهام عدالت توضیح داد: یکی از موضوعاتی که اخیراً مجلس مورد بحث قرار گرفته این است که در فرآیند آزادسازی سهام عدالت، نقش تعاونیها افزایش پیدا کند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار درباره برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی گفت: برای پایان سال مالی ۱۴۰۲، هفت استان، برای پایان سال مالی ۱۴۰۳ نیز هفت استان مجامع خود را برگزار کردهاند و برای پایان سال مالی ۱۴۰۴ هم تا کنون ۵ استان مجامع خود را برگزار کردهاند.
منبع: ایلنا