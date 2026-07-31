سهامداران سهام عدالت بخوانند
به گزارش تابناک به نقل ازباشگاه خبرنگاران ، محمدرضا محسنیثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فلسفه شکلگیری سهام عدالت اظهار کرد: بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام عدالت به مردم واگذار شده است؛ بنابراین همانگونه که سود این سهام متعلق به سهامداران است، انتخاب هیئتمدیره و مدیرعامل شرکتهای سرمایهپذیر نیز باید به مردم سپرده شود.
او افزود: در حال حاضر دولت همچنان تصدی و مدیریت این شرکتها را در اختیار دارد، در حالی که فلسفه سهام عدالت، مردمیسازی اقتصاد و واگذاری مدیریت به صاحبان اصلی سهام بوده است. از همین رو باید آزادسازی سهام عدالت صورت بگیرد و مدیریت سهام عدالت به خود مردم واگذار شود.
محسنیثانی با انتقاد از نحوه پرداخت سود سهام عدالت تصریح کرد: سودی که امروز به سهامداران پرداخت میشود، ناچیز است؛ چراکه سهامداران هیچ دخالتی در مدیریت دارایی خود ندارند و صرفاً مبلغ اندکی به حساب آنها واریز میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: سهامداران نسبت به هزینهها، درآمدها، نحوه مدیریت و عملکرد شرکتهایی که مالک بخشی از آن هستند، اطلاع و نقش مؤثری ندارند و این با مفهوم واقعی مالکیت فاصله دارد.
او در پایان تأکید کرد: اگر مدیریت این شرکتها به مردم واگذار شود، هم اراده سهامداران در اداره بنگاهها نقشآفرین خواهد شد و هم فعالیتهای تولیدی و انتفاعی این شرکتها میتواند مؤثرتر و پربازدهتر از وضعیت فعلی باشد.