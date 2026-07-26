سود سهام عدالت حق واقعی مردم نیست / مدیریت باید به سهامداران واگذار شود
فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آزادسازی سهام عدالت، اظهار کرد: موضوع سهام عدالت یکی از سیاستهایی بود که با تأکید رهبر شهید انقلاب برای افزایش مشارکت واقعی مردم در اقتصاد کشور شکل گرفت و قرار بود بیش از ۴۳ درصد اقتصاد کشور در قالب این طرح به مردم واگذار شود، اما متأسفانه این هدف تاکنون بهطور کامل محقق نشده است.
دولت ها از واگذاری سهام عدالت به مردم طفره رفتند
وی افزود: از دولت نهم تاکنون، دولتهای مختلف به بهانههای مختلف از اجرای کامل این سیاست طفره رفتهاند. حتی در مقاطعی که رؤسای جمهور وقت درباره نحوه اجرای این طرح از رهبر شهید انقلاب استعلام کردند، ایشان صراحتاً بر واگذاری واقعی این بخش از اقتصاد به مردم تأکید داشتند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
مالکی با بیان اینکه یکی از استدلالهای دولتها این بوده که مردم توان مدیریت این حجم از دارایی را ندارند، تصریح کرد: این استدلال را قبول ندارم. باید به مردم اعتماد کرد. اگر قرار است مردم در اقتصاد کشور نقشآفرین باشند، باید اختیار مدیریت داراییهای خود را نیز داشته باشند، نه اینکه دولت همچنان تصمیمگیر اصلی باقی بماند.
- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسف ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از سهام بانکها، پتروشیمیها، صنایع بزرگ و بنگاههای اقتصادی کشور متعلق به سهام عدالت است. برای مثال، بیش از ۴۰ درصد سهام برخی بانکها مانند بانک صادرات متعلق به سهام عدالت است، اما مدیرعامل این بانکها را دولت انتخاب میکند؛ در حالی که طبق قانون، سهامداران عدالت باید در تعیین مدیران این شرکتها نقش داشته باشند.
برخی مسئولان دولتی خود را به عنوان نماینده سهام عدالت در مجامع شرکت ها معرفی می کنند
وی با اشاره به برخی تخلفات گذشته گفت: در مقاطعی شاهد بودیم که حتی برخی مسئولان دولتی، در حالی که خود معاون وزیر بودند، با صدور بخشنامه، خود را بهعنوان نماینده سهام عدالت در مجامع شرکتها معرفی میکردند. این رویه با فلسفه اصلی سهام عدالت منافات دارد و موجب شده حقوق واقعی مردم نادیده گرفته شود. مبلغی که به عنوان سود به مردم و سهامداران پرداخت می کنند، آن چیزی نیست که مد نظر رهبر شهید انقلاب و ملت بوده باشد.
سهام عدالت نیازمند اصلاح ساختار است نه تداوم مدیریت دولتی
مالکی خاطرنشان کرد: ممکن است ساختار مدیریتی سهام عدالت نیازمند اصلاح باشد و در حوزه مدیریت شرکتها ضعفهایی وجود داشته باشد، اما این ضعفها نباید بهانهای برای کنار گذاشتن مردم از مدیریت داراییهایشان باشد. راهحل، اصلاح ساختار است، نه تداوم مدیریت دولتی.
40 بنگاه بزرگ اقتصادی کشور مرتبط به سهام عدالت هستند
وی با بیان اینکه حدود ۴۰ بنگاه بزرگ اقتصادی کشور بهطور مستقیم با سهام عدالت مرتبط هستند، گفت: بخش زیادی از سهام بانکها، صنایع بزرگ و شرکتهای مهم کشور متعلق به مردم است، اما مردم همچنان از اعمال حقوق مالکانه خود محروم هستند و اختیار واقعی این داراییها در دست دولت باقی مانده است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس تأکید کرد: مجلس یازدهم و مجلس دوازدهم پیگیر این موضوع بودهاند. حتی در مجلس یازدهم فراکسیون سهام عدالت برای ساماندهی این موضوع تشکیل شد و همچنان نیز این مطالبه در مجلس وجود دارد، اما متأسفانه ارادهای غیرکارشناسی در دولت مانع اجرای کامل این قانون شده است.
وی در پایان اظهار کرد: باید به مردم اعتماد کرد و مدیریت واقعی سهام عدالت را به صاحبان اصلی آن سپرد. ادامه این وضعیت نه با فلسفه شکلگیری سهام عدالت سازگار است و نه با سیاستهای ابلاغی رهبر شهید انقلاب درباره مردمیسازی اقتصاد.
سرگرم نکنید مردم رو.
این طرح باعث کاهش شدید سوددهی شرکت ها شد.
هر چه سریع تر باید به فروش برسند تا وضعیت بورس خوب بشه.