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مالکی در گفت‌و‌گو با تابناک:

سود سهام عدالت حق واقعی مردم نیست / مدیریت باید به سهامداران واگذار شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از اجرا نشدن کامل طرح سهام عدالت گفت: با وجود تأکید رهبر شهید انقلاب بر واگذاری واقعی مدیریت سهام عدالت به مردم، دولت‌های مختلف از دولت نهم تاکنون در اجرای این سیاست تعلل کرده‌اند و هنوز بخش بزرگی از اقتصاد کشور عملا در اختیار دولت باقی مانده است.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۶۵
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مدیریت سهام عدالت باید در اختیار مردم قرار بگیرد / برخی مدیران دولتی جای سهامداران عدالت نشسته‌اند

فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آزادسازی سهام عدالت، اظهار کرد: موضوع سهام عدالت یکی از سیاست‌هایی بود که با تأکید رهبر شهید انقلاب برای افزایش مشارکت واقعی مردم در اقتصاد کشور شکل گرفت و قرار بود بیش از ۴۳ درصد اقتصاد کشور در قالب این طرح به مردم واگذار شود، اما متأسفانه این هدف تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.

دولت ها از واگذاری سهام عدالت به مردم طفره رفتند

وی افزود: از دولت نهم تاکنون، دولت‌های مختلف به بهانه‌های مختلف از اجرای کامل این سیاست طفره رفته‌اند. حتی در مقاطعی که رؤسای جمهور وقت درباره نحوه اجرای این طرح از رهبر شهید انقلاب استعلام کردند، ایشان صراحتاً بر واگذاری واقعی این بخش از اقتصاد به مردم تأکید داشتند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.

مالکی با بیان اینکه یکی از استدلال‌های دولت‌ها این بوده که مردم توان مدیریت این حجم از دارایی را ندارند، تصریح کرد: این استدلال را قبول ندارم. باید به مردم اعتماد کرد. اگر قرار است مردم در اقتصاد کشور نقش‌آفرین باشند، باید اختیار مدیریت دارایی‌های خود را نیز داشته باشند، نه اینکه دولت همچنان تصمیم‌گیر اصلی باقی بماند.

  • عضو کمیسیون امنیت ملی مجلسف ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از سهام بانک‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی کشور متعلق به سهام عدالت است. برای مثال، بیش از ۴۰ درصد سهام برخی بانک‌ها مانند بانک صادرات متعلق به سهام عدالت است، اما مدیرعامل این بانک‌ها را دولت انتخاب می‌کند؛ در حالی که طبق قانون، سهامداران عدالت باید در تعیین مدیران این شرکت‌ها نقش داشته باشند.

برخی مسئولان دولتی خود را به عنوان نماینده سهام عدالت در مجامع شرکت ها معرفی می کنند

وی با اشاره به برخی تخلفات گذشته گفت: در مقاطعی شاهد بودیم که حتی برخی مسئولان دولتی، در حالی که خود معاون وزیر بودند، با صدور بخشنامه، خود را به‌عنوان نماینده سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها معرفی می‌کردند. این رویه با فلسفه اصلی سهام عدالت منافات دارد و موجب شده حقوق واقعی مردم نادیده گرفته شود. مبلغی که به عنوان سود به مردم و سهامداران پرداخت می کنند، آن چیزی نیست که مد نظر رهبر شهید انقلاب و ملت بوده باشد.

مدیریت سهام عدالت باید در اختیار مردم قرار بگیرد / برخی مدیران دولتی جای سهامداران عدالت نشسته‌اند

سهام عدالت نیازمند اصلاح ساختار است نه تداوم مدیریت دولتی

مالکی خاطرنشان کرد: ممکن است ساختار مدیریتی سهام عدالت نیازمند اصلاح باشد و در حوزه مدیریت شرکت‌ها ضعف‌هایی وجود داشته باشد، اما این ضعف‌ها نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن مردم از مدیریت دارایی‌هایشان باشد. راه‌حل، اصلاح ساختار است، نه تداوم مدیریت دولتی.

40 بنگاه بزرگ اقتصادی کشور مرتبط به سهام عدالت هستند

باید به مردم اعتماد کرد و مدیریت واقعی سهام عدالت را به صاحبان اصلی آن سپرد. ادامه این وضعیت نه با فلسفه شکل‌گیری سهام عدالت سازگار است و نه با سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید انقلاب درباره مردمی‌سازی اقتصاد.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ بنگاه بزرگ اقتصادی کشور به‌طور مستقیم با سهام عدالت مرتبط هستند، گفت: بخش زیادی از سهام بانک‌ها، صنایع بزرگ و شرکت‌های مهم کشور متعلق به مردم است، اما مردم همچنان از اعمال حقوق مالکانه خود محروم هستند و اختیار واقعی این دارایی‌ها در دست دولت باقی مانده است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس تأکید کرد: مجلس یازدهم و مجلس دوازدهم پیگیر این موضوع بوده‌اند. حتی در مجلس یازدهم فراکسیون سهام عدالت برای ساماندهی این موضوع تشکیل شد و همچنان نیز این مطالبه در مجلس وجود دارد، اما متأسفانه اراده‌ای غیرکارشناسی در دولت مانع اجرای کامل این قانون شده است.

وی در پایان اظهار کرد: باید به مردم اعتماد کرد و مدیریت واقعی سهام عدالت را به صاحبان اصلی آن سپرد. ادامه این وضعیت نه با فلسفه شکل‌گیری سهام عدالت سازگار است و نه با سیاست‌های ابلاغی رهبر شهید انقلاب درباره مردمی‌سازی اقتصاد.

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برچسب ها
سهام عدالت مجلس پرتفوی آزادسازی سهام عدالت فداحسین مالکی خبر فوری تابناک
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
20
پاسخ
جرا شرکتها سود اسفتد را پرداخت نکردن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
20
4
پاسخ
مدیریت سهام عدالت در شرکت ها باید به نمایندگان مجلس یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار شود.
دکتر مجید نادری معلم زبان انگلیسی جیرفت کرمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
17
پاسخ
دکتر مجید نادری جیرفت می‌گوید: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چه ربطی به اقتصاد دارد که از طرح سهام عدالت سخن بگوید.
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
16
پاسخ
چه سهام عدالتی که نیمی از مردم را شامل نشده?
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
13
پاسخ
ای بابا ول کن سالی ۶ ماه تبلیغ میشه سووووووووود سهام عدالت بعدش وقتی واگذار میشه ۲۰۰ گرم گوشت باهاش میخریم خدا برکت حالا با این حرفا اون ۲۰۰ گرم گوشت سالیانه هم میپره .بیکاری روزیمون را میبری!!
عبدالرضا رضایی شهروند عادی آزاده وجانباز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
7
پاسخ
باسلام چرا سهام عدالت ازاد نمیشود که خود مردم بتوانند خرید وفروش بکنند اگر دست مردم بود درحال حاضر مانده سهام عدالت صدبرابر مبلغ فعلی بود چون درحال حاضر مردم هیچ نقشی ندارند فقط دولت برای مردم تصمیم میگیرد که اشتباه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
1
5
پاسخ
سهام عدالت باید بجای پاداش پایان خدمت به کارکنان دولت که بازنشسته می‌شوند پرداخت شود .امیدواریم از سال ۱۴۰۶ بجای پرداخت پاداش پایان خدمت نقدی سهام شرکت‌ها ی تولیدی با بازنشستگان دولت واگذارشود .وحق فروش واگذاری این سهام توسط بازنُتوان به غیر وجودداشته باشد وبازنشسته فقط بتواند هریهماه یکبار سود سهام بابت پاداش بازنشستگیرا دریافت کند . امیدواریم از سال ۱۴۰۶ این قانون اجراشود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
2
10
پاسخ
مردم سهام نمی خوان، خونه می خوان، ماشین می خوان، باق می خوان، شغل با درآمد ماهانه 1000 دلار می خوان.
سرگرم نکنید مردم رو.

این طرح باعث کاهش شدید سوددهی شرکت ها شد.
هر چه سریع تر باید به فروش برسند تا وضعیت بورس خوب بشه.
فرهاد شیراز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
15
پاسخ
کشوری که 7درصدرمنابع دنیا داره 1درصد جمعیتش این حقش نیست
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
0
4
پاسخ
چرا سهام عدالت توی پرتفوی نمی یاد که بشه خرید و فروش کرد مثل دارایکم و پالایش یکم که از چندین سهام تشکیل شده
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