En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ادامه کارشکنی‌ در مسیر پروازهای ایرانی به عراق

تسنیم از ادامه ابهام در مسیر پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایران به عراق خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۵۶
| |
521 بازدید
هواپیما

به گزارش تابناک، تسنیم نوشت: اخبار منتشر شده در مورد صدور مجوز پرواز برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فرودگاه های عراق صحت ندارد و تا این لحظه مراجع ذیربط در عراق تنها با از سرگیری پروازهای شرکت هواپیمایی «العراقیه» عراق به ایران موافقت کرده اند.

در نتیجه کلیه گمانه زنی های رسانه ای در مورد صدور مجوز فعالیت برای شرکت های هواپیمایی ایران در فرودگاه های عراق تا این لحظه از سوی هیچ یک از نهادهای رسمی عراق تایید نمی‌شود.

مطالب مرتبط
پشت پرده تعلیق پروازهای ایران به نجف
حمایت سران عراق از معافیت فرودگاه نجف از تحریم‌ ضد ایرانی
پروازها میان ایران و نجف از سرگرفته شد

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران عراق ایرلاین های ایرانی تحریم لغو پروازها
بازگشت خواننده‌ها به وطن داغ شد!؟/ گمانه‌زنی درباره بازگشت بیژن مرتضوی پایان یافت+فیلم
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فراخوان برای تحصن در مقابل فرودگاه نجف
پشت پرده تعلیق پروازهای ایران به نجف
حمایت سران عراق از معافیت فرودگاه نجف از تحریم‌ ضد ایرانی
هشدار دبیرکل نجبای عراق درباره لغو پروازهای ایرانی
تلاش عراق برای معافیت از محدودیت‌های پروازی ایران
پروازها میان ایران و نجف از سرگرفته شد
کنایه کنسولگری ایران در نجف به توقف پروازهای ایرانی
ممنوعیت پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف لغو می‌شود
کدام پروازهای خارجی لغو و کدام پروازها برقرار است؟
خسارت روزانه ۲ میلیارد دینار در پی لغو پروازهای ایران به عراق
توضیح سفیر ایران درباره وضعیت پروازهای ایران به عراق
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
افشاگری رامبد جوان درباره صداوسیما: چند تایشان بیمار جنسی‌اند!
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
تصاویر تازه از جستجو و کشف پیکر سید حسن نصرالله
جزئیات دومین اقدام به ترور آیت الله مجتبی خامنه‌ای + زیرنویس
توجیه معاون پزشکیان برای حضور در عربستان را ببینید
جنگ ایران و آمریکا به زودی پایان نمی‌یابد/ هدف آمریکا از مذاکره اخیر با ایران پایین آوردن قیمت نفت بود
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
افشاگری مجری زن از دلیل جدایی‌اش از صداوسیما
حکم جنجالی دادگاه برای حمید رسایی!
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
قیمت طلا و سکه امروز / انواع سکه نسبت به دیروز چقدر افزایش داشت؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۶ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۴ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۵۲ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۱ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005rHU
tabnak.ir/005rHU