ادامه کارشکنی‌ در مسیر پروازهای ایرانی به عراق

به گزارش تابناک، تسنیم نوشت: اخبار منتشر شده در مورد صدور مجوز پرواز برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فرودگاه های عراق صحت ندارد و تا این لحظه مراجع ذیربط در عراق تنها با از سرگیری پروازهای شرکت هواپیمایی «العراقیه» عراق به ایران موافقت کرده اند.

در نتیجه کلیه گمانه زنی های رسانه ای در مورد صدور مجوز فعالیت برای شرکت های هواپیمایی ایران در فرودگاه های عراق تا این لحظه از سوی هیچ یک از نهادهای رسمی عراق تایید نمی‌شود.