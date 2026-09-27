ممنوعیت پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف لغو میشود
رسانههای عراقی گزارش دادند که فرودگاه نجف طی ۲۴ ساعت آینده به روی پروازهای ایرانی باز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۹۳| |
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به گزارش تابناک، یک منبع آگاه نزدیک به دولت عراق گفت: طی ۲۴ ساعت آینده ممنوعیت ورود پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف اشرف لغو میشود.
این منبع آگاه تاکید کرد که این تصمیم با پیگیری دولت عراق برای مستثی شدن فرودگاه نجف از تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا و واکنش سیاسیون و مردم عراق به این ممنوعیت صورت گرفته است.
منبع: ایسنا
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