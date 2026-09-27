به گزارش تابناک، یک‌ منبع آگاه نزدیک به دولت عراق گفت: طی ۲۴ ساعت آینده ممنوعیت ورود پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف اشرف لغو می‌شود.

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این منبع آگاه تاکید کرد که این تصمیم با پیگیری دولت عراق برای مستثی شدن فرودگاه نجف از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا و واکنش سیاسیون و مردم عراق به این ممنوعیت صورت گرفته است.

منبع: ایسنا