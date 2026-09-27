En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

ممنوعیت پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف لغو می‌شود

رسانه‌های عراقی گزارش دادند که فرودگاه نجف طی ۲۴ ساعت آینده به روی پروازهای ایرانی باز خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۹۳
| |
13 بازدید
فرودگاه نجف

به گزارش تابناک، یک‌ منبع آگاه نزدیک به دولت عراق گفت: طی ۲۴ ساعت آینده ممنوعیت ورود پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف اشرف لغو می‌شود.

مطالب مرتبط
خسارت روزانه ۲ میلیارد دینار در پی لغو پروازهای ایران به عراق
تلاش عراق برای معافیت از محدودیت‌های پروازی ایران
توضیح سفیر ایران درباره وضعیت پروازهای ایران به عراق

این منبع آگاه تاکید کرد که این تصمیم با پیگیری دولت عراق برای مستثی شدن فرودگاه نجف از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا و واکنش سیاسیون و مردم عراق به این ممنوعیت صورت گرفته است.

منبع: ایسنا

اشتراک گذاری
برچسب ها
عراق نجف فرودگاه ایران ایرلاین های ایرانی تحریم
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: بخشی از سجاده رهبرشهید انقلاب هنگام ترور
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پشت پرده تعلیق پروازهای ایران به نجف
توقف فروش بلیت پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی
خسارت روزانه ۲ میلیارد دینار در پی لغو پروازهای ایران به عراق
تلاش عراق برای معافیت از محدودیت‌های پروازی ایران
توضیح سفیر ایران درباره وضعیت پروازهای ایران به عراق
کنایه کنسولگری ایران در نجف به توقف پروازهای ایرانی
هشدار دبیرکل نجبای عراق درباره لغو پروازهای ایرانی
فراخوان برای تحصن در مقابل فرودگاه نجف
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
نخستین مدال آسیایی تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران
جنگ ایران و آمریکا به زودی پایان نمی‌یابد/ هدف آمریکا از مذاکره اخیر با ایران پایین آوردن قیمت نفت بود
مرگ دو خواهر خردسال بر اثر نیش مار در روستای سراوان
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۲ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۵۰ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۸ نظر)
افشاگری رامبد جوان درباره صداوسیما: چند تایشان بیمار جنسی‌اند!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rEr
tabnak.ir/005rEr