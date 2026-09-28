حمایت سران عراق از معافیت فرودگاه نجف از تحریم ضد ایرانی
رؤسای سهگانه عراق از معافیت فرودگاه نجف از تحریمهای آمریکا علیه ایران حمایت کردند.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۴۴| |
345 بازدید
به گزارش تابناک، در اقدامی که نشاندهنده اراده ملی عراق برای ایستادگی در برابر فشارهای مداخلهجویانه واشنگتن است، رؤسای سهگانه عراق با انتشار بیانیهای مشترک، مخالفت صریح خود را با تحریمهای اعمالی فرودگاه بینالمللی نجف اشرف اعلام کرده و خواستار معافیت فوری این مرکز مهم زیارتی از محدودیتهای خزانهداری آمریکا علیه ایران شدند.
علی فالح الزیدی نخستوزیر، نزار آمیدی رئیسجمهور، هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق و فائق الزیدان رئیس شورای عالی قضایی این کشور در بیانیهای قاطع، اعلام کردند که فرودگاه بینالمللی نجف اشرف به دلیل جایگاه ممتاز معنوی و نقش حیاتی آن در میزبانی از میلیونها زائر، نباید دستخوش تحریمهای دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
منبع: تسنیم
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟