تلاش عراق برای معافیت از محدودیتهای پروازی ایران
به گزارش تابناک به نقل از اسکای نیوز،دفتر نخستوزیری عراق در بیانیهای اعلام کرد بغداد برای کاهش محدودیتهای اعمالشده بر شرکتهای هواپیمایی ایرانی در حال رایزنی با طرف آمریکایی است.
در این بیانیه آمده است برای ازسرگیری پروازها میان دو کشور با ملاحظات انسانی، در حال مذاکره با واشنگتن برای معافیت فرودگاههای عراق از محدودیتهای پروازهای ایران هستیم.
دفتر نخستوزیری عراق تأکید کرد کاهش محدودیتهای شرکتهای هواپیمایی ایران، زمینه ازسرگیری پروازهای عراق را فراهم میکند.
امروز همچنین یاسر الحجاج سفیر عراق در ایران در گفتوگو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرد که دولت عراق به رایزنیها و تماسهای فشرده خود برای بازگرداندن روند پروازها میان عراق و ایران به وضعیت عادی ادامه میدهد.
وی توقف پروازها میان دو کشور را شرایطی موقت و گذرا دانست و تأکید کرد که این وضعیت به هیچ وجه بر عمق روابط تاریخی و پیوندهای مستحکم میان دو کشور و دو ملت همسایه تأثیر نمیگذارد.
این بیانیه در حالی صادر شده که مردم بصره امروز شنبه در اعتراض به و محدودیت پروازها میان عراق و ایران دست به تظاهرات زدند. برگزارکنندگان این تجمعها، اجرای این تصمیمات را در راستای خواستههای آمریکا دانسته و خواستار مخالفت دولت عراق با آن شدند.
جمعیت معترض حاضر در مرکز بغداد نیز شعار دادند: «اگر نمیتوانید به موصل برسید، بگذارید با ما بجنگد!» جمعیت در مرکز بغداد در تجمعی با شعارهایی نظیر «نه، نه به محاصره!» ممنوعیت پرواز با جمهوری اسلامی را رد و تصمیمات دولتی را که با فشار آمریکا همسو هستند، محکوم کردند.
«هادی العامری»، دبیرکل سازمان بدر عراق در مراسم دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین در بغداد، تصمیم آمریکا درباره محدودیت اخیر پروازهای ایران را محکوم کرد.
العامری گفت: «ما محاصره ظالمانه ایران از سوی آمریکا، به ویژه محاصره اخیر علیه پروازهای هوایی را با تندترین لحن محکوم میکنیم.»
وی تصریح کرد: «از دولت عراق میخواهیم در برابر این تصمیم تسلیم نشود. دولت عراق باید به خواست مردم این کشور پاسخ داده و از اجرای این تصمیم ناعادلانه خودداری کند.»
حیدر الغراوی، دبیرکل جنبش «یاران وفادار خدا» نیز گفت: عراق یک کشور آمریکایی نیست و فرودگاههای آن متعلق به خزانهداری آمریکا نیستند.
دبیرکل این جنبش افزود: تصمیم عراق مستلزم استثنا از هیچکس نیست.