بازدهی منفی شاخص بورس برای چهارمین روز/ خروج ۴۸۰۰ میلیارد تومان از معاملات خرد

بورس تهران برای چهارمین روز متوالی با افت شاخص‌ها روبرو شد؛ شاخص کل با کاهش ۱۱۳ هزار واحدی به ۷ میلیون و ۱۶۷ هزار واحد رسید تا بازدهی منفی ۱٫۵۵ درصد را به ثبت برساند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران برای چهارمین روز پیاپی با افت شاخص‌ها بسته شد. در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس با کاهش ۱۱۳ هزار و ۹۵ واحدی به سطح ۷ میلیون و ۱۶۷ هزار واحد رسید تا بازدهی منفی ۱٫۵۵ درصد را به به ثبت برساند. این در حالی است که نمادهای فملی، فارس، شپنا، شبندر، شستا و وبملت مسئول بیشترین فشار منفی بر شاخص کل بودند.

از سوی دیگر امروز شاخص قیمت وزنی ارزشی نیز با افت ۱۸ هزار و رقم ۱ میلیون و ۱۸۶ هزار واحد رسیده است. در همین حال، شاخص کل هم‌وزن با کاهش ۱۴ هزار و ۶۲۹ واحدی در سطح ۱ میلیون و ۹۲۲ هزار واحد قرار گرفت.

ارزش دلاری بورس تهران در آخرین روز تابستان

امروز معامله‌گران بیش از ۸۸۱ هزار معامله انجام دادند که ارزش آنها از ۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان گذشت. بدین ترتیب، در آخرین روز شهریور ماه ارزش کل بورس تهران به بیش از ۲۴ هزار و ۵۵۵ همت بالغ شد که معادل دلاری آن ۱۰۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌شود.

از حیث توزیع نمادها، ۳۲ درصد معادل ۳۰۲ نماد مثبت بودند و ۶۸ درصد معادل ۶۴۵ نماد منفی. در همین میدان، ارزش سفارشات خرید به ۶٫۸ همت و ارزش سفارشات فروش به ۷٫۲ همت رسیده است.

بیشترین ورود و خروج پول در کدام گروه بورسی؟

ورود و خروج نقدینگی امروز نیز قابل توجه بود. از معاملات خرد ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و از صندوق درآمد ثابت ۱ هزار میلیارد تومان پول خارج شده است. از منظر گروه‌ها، بیشترین خروج مربوط به شیمیایی با ۱٫۱ همت، صندوق درآمد ثابت با ۱ همت، نفتی با ۸۲۸ میلیارد تومان، فلزات با ۸۰۰ میلیارد تومان و بانک با ۷۱۷ میلیارد تومان بود. در صدر نمادهای با بیشترین خروج، فارس، شپدیس، فملی، شپنا، شتران و شستا قرار داشتند.

در مقابل، بیشترین ورود پول حقیقی به گروه‌های صندوق طلا با ۵۷۹ میلیارد تومان، دارویی با ۵۳۲ میلیارد تومان، کانه فلزی با ۴۵۲ میلیارد تومان و عرضه برق با ۱۱۸ میلیارد تومان تعلق داشت. این در حالی است که روز گذشته نیز یک همت سهم صندوق طلا شده بود. همچنین امروز نمادهای فزر، پارس، بفجر، دسبحا، آریا و مبین نیز در صدر نمادهای با بیشترین ورود پول حقیقی ایستادند.