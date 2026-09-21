سومین روز منفی شاخص کل بورس/ یک همت سهم صندوق طلا شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار سرمایه در سی‌امین روز از شهریورماه، شاهد تداوم روند اصلاحی بود؛ اصلاحی که در لایه‌های زیرین خود، حکایت از تغییر استراتژی معامله‌گران و کوچ دسته‌جمعی نقدینگی به سمت پناهگاه‌های امن داشت.

بر این اساس؛ شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات سومین روز هفته، با افت ۱۱ هزار و ۳۹۵ واحدی همراه شد و در ارتفاع ۷ میلیون و ۲۸۰ هزار واحدی قرار گرفت. نگاهی به شاخص هم‌وزن نیز که نشان‌دهنده عمق جریان اصلاحی در نمادهای کوچک‌تر است، افت ۹ هزار و ۴۲۶ واحدی را نشان می‌دهد که گویای فضای منفی حاکم بر کلیت بازار است.

واگرایی در جریان ورود و خروج پول

مهم‌ترین سیگنال معاملاتی امروز، نه در اعداد شاخص، بلکه در «تغییر مقصد نقدینگی» نهفته است. در حالی که شاهد خروج قابل‌توجه پول حقیقی از گروه‌های کامودیتی‌محور نظیر فلزات اساسی (با خروج ۶۰۶ میلیارد تومان) و فرآورده‌های نفتی (با خروج ۳۸۴ میلیارد تومان) بودیم، سمت دیگر بازار یعنی صندوق‌های طلا و گروه بانکی، پذیرای پول‌های هوشمند بودند.

ورود ۱ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به صندوق‌های طلا در کنار استقبال از گروه بانکی (۷۷۳ میلیارد تومان)، نشان می‌دهد که معامله‌گران در مواجهه با ابهامات کلان، ترجیح داده‌اند با خروج از سهم‌های دلاری و کالایی، به سمت دارایی‌های «کم‌ریسک» یا «تدافعی» حرکت کنند. نمادهای «فزر» در گروه طلا و «وپاسار» در صنعت بانکداری، از جمله کانون‌های اصلی تمرکز پول حقیقی در بازار امروز بودند.

فشار عرضه در غول‌های بورسی

در سمت منفی بازار، نمادهای شاخص‌سازی نظیر «فملی»، «فارس»، «شپنا»، «فولاد» و «نوری» بیشترین فشار را بر شاخص کل وارد کردند. این فشار عرضه در گروه فلزات و نفتی‌ها، نمادهای «شتران» و «فملی» را در صدر لیست خروج پول حقیقی قرار داد.

از حیث حجم معاملات نیز، بازار با یک میلیون و ۱۶۳ هزار دفعه معامله، شاهد جابه‌جایی‌های سنگین بود. ارزش معاملات امروز به ۸۴ هزار میلیارد تومان رسید و ارزش کل بازار نیز در پایان این روز معاملاتی، به ۲۴ هزار همت (معادل ۱۰۷.۷ میلیارد دلار) رسید. با این حال، توازن میان سفارشات خرید (۵.۶ همت) و سفارشات فروش (۲.۵ همت) نشان می‌دهد که اگرچه خریداران در کمین نشسته‌اند، اما سایه ابهام بر سر نمادهای کامودیتی‌محور، فعلاً مانع از خروج بازار از فاز اصلاحی شده است.

بازار امروز بیش از هر چیز، «محتاط» بود. در شرایطی که ۵۶ درصد نمادها در محدوده منفی معامله شدند، تداوم خروج پول از گروه‌های بنیادین نشان‌دهنده این است که بازار تا زمان مخابره خبرهای مثبت، تمایل چندانی به ریسک‌پذیری در گروه‌های کالایی ندارد.