به گزارش تابناک؛ روزنامه یدیعوت آحارونوت فاش کرد که مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته‌اند هواپیمای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم که قرار است در روزهای آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک برود، در فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی فرود نیاید. این تصمیم ناشی از نگرانی‌های امنیتی است مبنی بر اینکه ممکن است به این هواپیما اجازه داده نشود در طول مدت سفر نتانیاهو در فرودگاه بماند.

این روزنامه نوشت: طرح فعلی شامل فرود هواپیما در فرودگاه بین‌المللی لیبرتی نیوآرک در نیوجرسی یا در یک فرودگاه نظامی نزدیک است. این اقدام به هواپیمای «بال صهیون» اجازه می‌دهد تا در تمام مدت اقامت نتانیاهو در نیویورک در فرودگاه بماند.

یدیعوت آحارونوت گزارش داد که نتانیاهو قرار است چهارشنبه آینده وارد ایالات متحده شود و روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند.

به گزارش این روزنامه، سرویس مخفی ایالات متحده دخالت خود را در تأمین امنیت نتانیاهو افزایش داده است و پرسنل امنیتی از لحظه ورود تا خروج او از آمریکا، او را همراهی می‌کنند.

انتظار می‌رود سفر نتانیاهو با اعتراضاتی در خارج از هتلش و همچنین در جریان سخنرانی او در سازمان ملل روبه‌رو شود.

یدیعوت آحارونوت نوشت زهران ممدانی، شهردار نیویورک پیش از این اعلام کرده بود که نتانیاهو را بازداشت خواهد کرد. اداره پلیس نیویورک علیرغم موضع ممدانی، در تأمین امنیت سفر نتانیاهو مشارکت خواهد کرد.

منبع: ایسنا