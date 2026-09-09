واشنگتن به اظهارات سفیرش در فلسطین پشت کرد
به گزارش تابناک؛ آمریکا در مقابل سخنان تقابلجویانه «مایک هاکبی» سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی علیه انگلیس، عقبنشینی کرد.
وبگاه «آکسیوس» بامداد چهارشنبه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «اظهارات هاکبی درمورد تحریمهای انگلیس علیه شهرکهای اسرائیلی، با کاخ سفید یا وزارت خارجه هماهنگ نشده بود».
پیش از این، هاکبی تهدید کرده بود اگر انگلیس تحریمهایی را علیه شهرکهای غیرقانونی صهیونیستنشین در کرانه باختری اعمال کند، «بدون شک» واکنش آمریکا را در پی خواهد داشت.
با این وجود، ۱۲ کشور از جمله انگلیس شامگاه سهشنبه در بیانیهای مشترک از تصمیم خود برای اعمال محدودیتهای تجاری بر کالاهای تولیدشده در شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی خبر دادند.
پیشتر نیز «بتزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی بامداد سهشنبه در انتقادی نمایشی، خواستار اخراج «دیوید کواری» سفیر انگلیس از فلسطین اشغالی شده بود.
منبع: فارس