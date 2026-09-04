یورش نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

به گزارش تابناک به نقل از شبکه فلسطین الیوم، نظامیان صهیونیست به شهرک‌های الزبابده در جنوب جنین، حبله در جنوب قلقیلیه، بنی نعیم در شرق الخلیل، محله ابوسنینه در جنوب شهر الخلیل، حواره در جنوب نابلس، شهرک بیتا در جنوب نابلس، شهرک حزما در شمال قدس و یعبد در جنوب غرب جنین یورش برده‌اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی در یورش به اردوگاه الفارعه در جنوب طوباس با جوانان فلسطینی درگیر شده و اقدام به پرتاب بمب‌های صوتی کرده‌اند.

در یورش به شهرک حزما در شمال قدس اشغالی، چهار جوان فلسطینی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.