عکس: حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
برخاستن دود از روستای الحنیه در جنوب لبنان در روز ۵ سپتامبر ۲۰۲۶، نشاندهنده شدت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی و شرقی این کشور است. در پی این حملات، وزارت بهداشت لبنان از جان باختن دستکم ۳ نفر و زخمی شدن ۲۳ تن دیگر خبر داد.
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برچسبها:عکس بین الملل رژیم صهیونیستی جنوب لبنان
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