عکس: حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

برخاستن دود از روستای الحنیه در جنوب لبنان در روز ۵ سپتامبر ۲۰۲۶، نشان‌دهنده شدت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی و شرقی این کشور است. در پی این حملات، وزارت بهداشت لبنان از جان باختن دست‌کم ۳ نفر و زخمی شدن ۲۳ تن دیگر خبر داد.