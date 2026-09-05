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کد خبر: ۱۳۹۳۰۲۸
بازدید: ۲

عکس: حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

برخاستن دود از روستای الحنیه در جنوب لبنان در روز ۵ سپتامبر ۲۰۲۶، نشان‌دهنده شدت حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی و شرقی این کشور است. در پی این حملات، وزارت بهداشت لبنان از جان باختن دست‌کم ۳ نفر و زخمی شدن ۲۳ تن دیگر خبر داد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل رژیم صهیونیستی جنوب لبنان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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