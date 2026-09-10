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فرمانده ارشد حماس در غزه ترور شد

رژیم صهیونیستی اسرائیل در حمله‌ هوایی به غزه، «فرح حامد» فرمانده ارشد حماس را به شهادت رساند.
کد خبر: ۱۳۹۳۷۴۶
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فرمانده ارشد حماس

به گزارش تابناک؛ امروز پنجشنبه، گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس خبرداد که فرح حامد از اعضای ارشد شورای نظامی این جنبش در کرانه باختری، در حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به غرب شهر غزه به شهادت رسیده است.

القسام اعلام کرد، حامد در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خیابان ساحلی الرشید در غرب غزه شهید شده است.

حامد از اسرای فلسطینی آزادشده در چارچوب توافق مبادله «گلعاد شالیط» در سال ۲۰۱۱ بود که پس از آزادی، به نوار غزه تبعید شد. یحیی السنوار نیز در میان اسرایی بود که در این توافق آزاد شدند و بعدها در جریان جنگ غزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

بر اساس بیانیه القسام، حامد از اعضای «هسته القسام سلواد» بود که در جریان انتفاضه الاقصی ۹ عملیات در کرانه باختری انجام داد و در این عملیات‌ها ۶ صهیونیست، که بیشتر آنها نظامی بودند، کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

حامد طی سال‌های اسارت در زندان‌های رژیم صهیونیستی و پس از آزادی در سال ۲۰۱۱، مسئولیت‌های مختلفی در ساختار حماس بر عهده داشت و در فهرست نامزدهای این جنبش برای انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۱ نیز قرار گرفته بود؛ انتخاباتی که بعداً لغو شد.

منابع فلسطینی همچنین گزارش دادند نظامیان صهیونیست هنگام محاصره و تعطیلی مراسم عزاداری حامد در شهرک سلواد در نزدیکی رام‌الله، اقدام به شلیک گلوله جنگی و پرتاب نارنجک صوتی کردند.
منبع: ایلنا

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فرمانده حماس حماس حمله اسرائیل به غزه رژیم صهیونیستی گردان های القسام
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