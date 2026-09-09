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کد خبر:۱۳۹۳۷۱۰
کد خبر:۱۳۹۳۷۱۰
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نبض خبر

لفاظی نتانیاهو روی ارتفاع مشرف به دمشق!

بنیامین نتانیاهو در فاصله اندک تا انتخابات پارلمانی اسرائیل با انتشار ویدیویی از حضورش در ارتفاعات مشرف به دمشق که پس از سقوط حکومت بشار اسد به دست اسرائیل افتاد، گفت: «...در آستانه روش هشانا، اینجا در ارتفاعات جبل حرمون هستیم. پایینِ سر ما دمشق قرار دارد، اینجا لبنان است و آنجا بلندی‌های جولان.... ما بر تمام این منطقه، از جبل حرمون تا یرموک، و از اینجا تا دریای مدیترانه، کنترل داریم. این یک کنترل کامل و بی‌سابقه است... هنوز کارهایی باقی مانده است. مأموریت اصلی، شکست دادن رژیم در ایران است!...»
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نبض خبر حمله اسرائیل به سوریه اشغال سوریه لشکرکشی اسرائیل به سوریه جبل حرمون یرموک بلندی های جولان بنیامین نتانیاهو ویدیو
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