ارتش اسرائیل امشب تونل‌ها و زیرساخت‌های موجود در ارتفاعات «علی‌الطاهر» در جنوب لبنان را منفجر خواهد کرد.

حملات اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر

به گزارش تابناک؛ سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ارتش اسرائیل امشب تونل‌ها و زیرساخت‌های موجود در ارتفاعات «علی‌الطاهر» در جنوب لبنان را منفجر خواهد کرد.

اسرائیل ۲ تونل از ۵ تونل علی الطاهر که گرفته بود را منفجر کرد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد برای از بین بردن زیرساخت‌های تونلی در زیر منطقه «تپه علی طاهر» در جنوب لبنان، بیش از ۱۱۰۰ تُن مواد منفجره به کار گرفته شده است.

منبع: فارس