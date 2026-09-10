حملات اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر
ارتش اسرائیل امشب تونلها و زیرساختهای موجود در ارتفاعات «علیالطاهر» در جنوب لبنان را منفجر خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۰۳| |
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به گزارش تابناک؛ سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ارتش اسرائیل امشب تونلها و زیرساختهای موجود در ارتفاعات «علیالطاهر» در جنوب لبنان را منفجر خواهد کرد.
اسرائیل ۲ تونل از ۵ تونل علی الطاهر که گرفته بود را منفجر کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد برای از بین بردن زیرساختهای تونلی در زیر منطقه «تپه علی طاهر» در جنوب لبنان، بیش از ۱۱۰۰ تُن مواد منفجره به کار گرفته شده است.
منبع: فارس
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