قیمت بنزین در اسرائیل منفجر شد

قیمت بنزین در اسرائیل با جهشی بی‌سابقه به بالاترین سطح در ۱۴ سال اخیر رسیده و دولت را مجبور کرده است به بودجه عمومی دست بزند و مالیات سوخت را کاهش دهد.

به گزارش تابناک؛ آتش تنش‌های منطقه‌ای به پمپ‌بنزین‌های رژیم صهیونیستی رسیده است، به گونه ای که جهش قیمت سوخت در پی تقابل ایران و آمریکا، حالا کابینه تل‌آویو را با موج خشم شهرک‌نشینان و کلاف سردرگمِ تصمیم‌های اقتصادی مواجه کرده است.

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، بزالل اسموتریچ، یکشنبه شب ناچار شد فرمان کاهش مالیات بر مصرف سوخت را برای مدت دو ماه امضا کند. هدف از این اقدام، مهار جهش قیمت بنزین عنوان شده که مستقیماً ناشی از افزایش بهای نفت در پی تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در اوایل سپتامبر جاری(دهم شهریور)، بهای هر لیتر بنزین در اسرائیل با ۰.۱۶ شکل افزایش، به رقم بی‌سابقه ۸.۲۵ شکل (معادل ۲.۷۴ دلار) رسید که خشم عمومی شهرک‌نشینان را در پی داشت.

بر این اساس، قیمت هر گالن بنزین در اسرائیل به ۱۰.۴۱ دلار رسیده که این رژیم را در زمره گران‌ترین نقاط جهان از حیث قیمت سوخت قرار می‌دهد.

۴۴ درصد قیمت بنزین اسرائیل فقط مالیات است

بررسی اجزای قیمت بنزین در اسرائیل، واقعیت تلخی را آشکار می‌کند: نزدیک به نیمی از مبلغی که شهرکنشینان برای هر لیتر بنزین پرداخت می‌کنند، صرف مالیات‌های سنگین دولتی می‌شود.

به‌طوری که مالیات غیرمستقیم یا همان «مکوس» با سهم ۴۴ درصدی، بزرگترین بخش قیمت را تشکیل می‌دهد و مالیات بر ارزش افزوده نیز ۱۵ درصد دیگر را به خود اختصاص می‌دهد.

در مقابل، سهم قیمت اصلی نفت خام در بازارهای جهانی تنها ۳۳ درصد است. این یعنی وقتی قیمت نفت در جهان بالا می‌رود، هزینه نهایی برای مصرف‌کننده اسرائیلی نه یک‌به‌یک، بلکه به دلیل ضریب مالیاتی بالا، چندین برابر بیشتر افزایش می‌یابد و فشار تورم را مستقیماً و با شدت مضاعف بر دوش شهرکنشینان می‌گذارد.



به عبارت ساده‌تر، نظام مالیاتی اسرائیل طوری طراحی شده که هر آشفتگی در بازارهای جهانی، با یک توربو شارژ مالیاتی، سفره معیشت مردم را هدف می‌گیرد.

نکته قابل تأمل اینکه وزارت انرژی رژیم صهیونیستی، قیمت بنزین را در ابتدای هر ماه تعیین می‌کند که این امر باعث می‌شود تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی و هزینه‌های انرژی، به‌سرعت و به‌طور مستقیم بر قیمت‌های داخلی تأثیر بگذارد.

اسموتریچ همچنین از سر ناچاری دستور کاهش مالیات سوخت به میزان ۰.۵ شکل برای هر لیتر را صادر کرد تا بهای آن به ۷.۷۵ شکل کاهش یابد؛ تصمیمی که از نیمه شب امروز دوشنبه به اجرا درآمده است.

هزینه کاهش مالیات بنزین؛ نان ۱۱ هزار خانواده فقیر اسرائیلی

با این حال، این اقدام که به منظور کاهش موقت فشارها صورت گرفته، با مخالفت‌های جدی کارشناسان اقتصادی و مسئولان بودجه وزارت دارایی اسرائیل مواجه شده است.

آنان هشدار داده‌اند که این کاهش مالیات، کسری بودجه دولت را در شرایط اقتصادی شکننده کنونی افزایش خواهد داد و هزینه آن برای خزانه دولت ماهانه حدود ۱۵۵ میلیون شکل برآورد می‌شود.

در حالی است که حدود دو میلیون شهرکنشین زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۸۸۰ هزار کودک اسرائیلی با ناامنی غذایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مبلغ می‌توانست غذای یک ماهه بیش از ۱۱ هزار خانواده فقیر را تأمین کند.

اسموتریچ خواهان اعطای وام‌های ارزان‌تر شد

هم‌زمان با این بحران، بانک مرکزی اسرائیل هفته گذشته برای سومین بار پیاپی، نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد کاهش داد تا شاید از این راه، هزینه وام‌گیری برای مردم و کسب‌وکارها کم شود و کمی از فشار تورم و رکود کاسته گردد.

اما کارشناسان رسانه مارکر اسرائیل می‌گویند این تصمیم در شرایطی گرفته شده که تورم ریشه دوانده و کسری بودجه هم رو به افزایش است و این سیاست‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل ساختاری اقتصاد اسرائیل را حل کند.

جالب اینکه اسموتریچ دیشب بلافاصله پس از اعلام تصمیم کاهش مالیات بنزین، خواستار کاهش بیشتر نرخ بهره شد که نشان از نگرانی شدید او از وضعیت اقتصادی دارد.

با این حال، معاون بانک مرکزی اسرائیل شرط کرده که کاهش بعدی فقط در صورتی ممکن است که فشار قیمت‌ها ثابت بماند و اقتصاد به سه کاهش قبلی پاسخ مثبت داده باشد.

به نوشته مارکر این احتیاط در کلام مقامات ارشد، نشان می‌دهد که حتی خودشان هم نسبت به آینده اقتصادی این رژیم خوش‌بین نیستند و راه‌کارهای درمانی را با تردید می‌نگرند.