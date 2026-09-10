وقوع حادثه دریایی در سواحل یمن

به گزارش تابناک؛ سازمان علمیات تجاری دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارشی درباره یک حادثه در ۹۸ مایلی دریایی در جنوب غربی بندر «المکلا» در سواحل یمن دریافت کرده است.

بر اساس گزارش این نهاد انگلیسی، یک کشتی باری از نزدیک شدن یک قایق کوچک به خود در جنوب غربی المکلا خبر داد.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این حادثه و مالکیت کشتی منتشر نشده و هیچ طرفی هم مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.

منبع: مهر