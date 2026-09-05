جزییات جدید از حمله آمریکا به نفتکش ایرانی
دقایقی پیش یک نفتکش ایرانی در جزیره خارگ هدف موشک آمریکا قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۹۲۹۲۵| |
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ساعتی پیش، صدای چند انفجار از خلیج فارس در محدوده جزیره خارگ شنیده شد.
به گزارش تابناک؛ صدای انفجار از محدودهٔ خلیج فارس به گوش رسیده است اما نشانهای از دود و آتش در خلیج فارس مشاهده نمیشود.
تاکنون اطلاعات رسمی و دقیقی درباره علت و منشأ این صداها منتشر نشده و جزئیات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد
تکمیلی
طبق گزارش منابع محلی، نفتکش هدف قرار گرفتهشده در جزیره خارک، یک نفتکش کوچک بوده است.
بر اساس این گزارش، این حادثه تلفات جانی نداشته است.
جزییات جدید از حمله به نفتکش ایرانی
حمله حدود ساعت ۸.۵ صبح امروز در نزدیکی جزیره خارگ (خلیجفارس) رخ داد.
بنا بر این گزارش؛ ارتش امریکا با استفاده از ۴ پرتابه به این نفتکش حمله کرده است.
گفتنی است؛ هم اکنون عملیات تخلیه این نفتکش در حال انجام است.
منبع: فارس
گزارش خطا
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نتیجه مماشات با امریکا
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
همه این کشتی ها هدف مشروع هستند
حتی اگر در بنادر مصر، تایلند، ترکیه و هندو.... لنگر انداخته باشند
ناشناس| |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
سلام بر غیور مردان نظام و نظامی موشکی برای واشنکتن داریم بفرستین برایشان تا مزه دلشان پر آب شود
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
در هر نقطه دنیا
به کشتی های آمریکا
حمله کنید
یه کشوری از یک قاره دیگه بیاد مارو محاصره کنه و ما نگاه کنیم؟! چطور مسئولین ما با این موضوع کنار اومدن!؟
این همان کمکی بودکه ترامپ میخواست بکند به مردم ایران .دل خوشی از سیاستمداران داخلی نداریم ولی ماهیت ترامپ را بهتر بشناسید.