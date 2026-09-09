هشدار قاطعانه پاکستان به یمن

پاکستان، با وجود انعقاد پیمان دفاعی مشترک با عربستان سعودی تحت عنوان «توافق مکه»، در هفته‌های اخیر در برابر حملات متقابل یمن به اهداف مرتبط با عربستان، واکنش جدی از خود نشان نداده بود. اما اکنون، اسلام‌آباد اعلام کرده است که این تنش‌ها ممکن است منجر به فعال‌سازی «توافق مکه» شود.

به گزارش تابناک؛ وزیر دفاع پاکستان خواجه محمد آصف، با اشاره به تنش‌های بین ریاض و صنعا گفت که هرگونه تجاوز غیرموجه علیه یک کشور عضو، یا سرایت درگیری یمن به خاک عربستان، مفاد دفاع جمعی توافقنامه‌ای را که ماه گذشته توسط پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه در مکه امضا شد، فعال خواهد کرد.

وی تأکید کرد که پاکستان به تعهدات خود در قبال عربستان سعودی بر اساس این پیمان پایبند خواهد بود. آصف تصریح کرد که «در این مورد نباید هیچ تردیدی وجود داشته باشد. ما ملزم به رعایت شرایط و ضوابط این پیمان هستیم و در صورت نیاز به آنها عمل خواهیم کرد.»

اسلام‌آباد به همراه ریاض و آنکارا اخیراً توافقی دفاعی را با یکدیگر به امضا رسانده‌اند که به توافق سه‌جانبه «مکه» مشهور شده است. «حمله به یک کشور، حمله به سایر کشورهاست»، این بند اصلی این توافق را تشکیل می‌دهد.

پاکستان و ترکیه در هفته‌های اخیر با وجود بالا گرفتن تنش‌ها بین عربستان و یمن، رفتاری منفعلانه را در پیش گرفته بودند و اقدام چندانی برای کمک به شریک دفاعی خود در توافق مکه انجام نداده بودند.

آصف در عین حال بر «دفاعی» بودن پیمان مکه تأکید کرد و گفت که «این یک توافقنامه تهاجمی نیست که بر اساس آن سه کشور به ابتکار خود به کشور دیگری حمله کنند. اما اگر تجاوزی علیه یکی از کشور‌های عضو صورت گیرد، هر سه کشور عضو پاسخ خواهند داد.»

او ابراز امیدواری کرد که تنش‌ها فروکش کند، اما به یمنی‌ها نسبت به گسترش درگیری‌ها هشدار داد. آصف در ادامه تصریح کرد که اگر یمن قصد گسترش این درگیری‌ها را داشته باشد، «بند‌های این توافقنامه برای مقابله با تجاوز، عملیاتی خواهند شد.»

وزیر دفاع پاکستان همچنین تأکید کرد که توافق مکه می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند و لزوماً به این معنی نیست که سه کشور با نیروی نظامی به تجاوز پاسخ دهند. او تصریح کرد که توانایی‌های نظامی ترکیبی پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه باید خود به عنوان یک بازدارنده عمل کند.

وی گفت که نباید عربستان سعودی را به درگیری داخلی یمن کشاند و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دیپلماتیک بتواند به جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها کمک کند.

اظهارات وزیر دفاع پاکستان، روز سه‌شنبه و ساعاتی پس از آن مطرح شد که نیرو‌های مسلح یمن، موجی از حملات موشکی و پهپادی را به عربستان سعودی انجام دادند و زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی این کشور را هدف قرار دادند.

نیرو‌های مسلح یمن روز سه‌شنبه اعلام کردند که حملات روز سه‌شنبه در تلافی حملات هوایی اخیر عربستان به مناطقی از شمال غربی یمن انجام شده است. این تنش‌های متقابل بین عربستان و یمن امروز چهارشنبه نیز همچنان ادامه دارد.

منبع: فارس