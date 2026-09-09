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درگیری شدید نیروهای اماراتی و سعودی؛ در الضالع یمن

منابع یمنی از درگیری‌های شدید و اوضاع آشفته الضالع یمن و حمله به وزیر دفاع دولت دست نشانده سعودی در عدن و فرار و مخفی شدن او خبر می‌دهند.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۷۱
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یمن

به گزارش تابناک، الخبر الیمنی امروز چهارشنبه اعلام کرد: نیروهای مقاومت جنوب، برجسته‌ترین بازوی نظامی شورای انتقالی جنوب یمن، شهر الضالع را محاصره کردند و این همزمان با تعقیب طاهر العقیلی، وزیر دفاع دولت مستقر در عدن، بود. منابعی در جنوب یمن تصاویری از خودروهای نظامی اماراتی که درخیابان شهر در حرکت هستند و افراد تا بن دندان مسلح در آن هستند را منتشر کردند.

این منابع اعلام کردند که مقاومت جنوب یمن تمام ورودی‌ها و خروجی‌های شهر را مسدود کرده و به طاهر العقیلی، وزیر دفاع سرسپرده به عربستان که در حال حاضر در مرکز نظامی بن عبود محاصره شده است، مهلت داده تا تسلیم شود.

الخبرالیمنی گزارش داد: در ساعات اخیر، نیروهای مقاومت جنوب از تمام روستاها و مناطق جنوبی به سمت الضالع هجوم آورده‌اند و این همزمان با ورود طاهر العقیلی، وزیر دفاع عدن(دولت سرسپرده ریاض)، بوده است. این عناصر به کاروان العقیلی در مرکز شهر حمله کردند که منجر به کشته، زخمی و دستگیری دستیاران ارشد او شد. وزیر موفق به فرار شد و در داخل مرکز نظامی در داخل شهر مخفی شده است.

این رسانه یمنی اعلام کرد: هنوز مشخص نیست که آیا عناصر مقاومت جنوب بازوی شورای انتقالی جنوب یمن در حال آماده شدن برای حمله به این مرکز نظامی و دستگیری وزیر است یا اینکه به محاصره او تا زمان تسلیم شدنش ادامه خواهد داد.

همزمان برخی منابع دیگر یمنی اعلام کردند: عصر امروز درگیری‌های مسلحانه در استان الضالع رخ داد که طبق گزارش‌ها شامل افراد مسلح از خانواده‌های کشته‌شدگان ماه ژانویه در حضرموت و الضالع، به همراه دیگر جوانان حامی آنها، علیه طاهر العقیلی، وزیر دفاع(عدن)، بود.

منابع محلی غیررسمی گزارش دادند که وزیر وارد الضالع شده و از اردوگاه نظامی عبود بازدید کرده است، اما اندکی پس از ورودش، پس از وقوع درگیری‌های مسلحانه بین تیم امنیتی او و خانواده‌های کشته‌شدگان ماه ژانویه در حضرموت، آنجا را ترک کرده است.

همین منابع اعلام کردند که محل اختفای وزیر همچنان نامعلوم است و تأیید کردند که دستیار و چند نفر از محافظانش بازداشت شده‌اند.

فعالان ویدیوهایی را منتشر کردند که درگیری‌های مسلحانه، آسیب به چندین خودروی نظامی و امنیتی و آتش گرفتن خودروی وزیر را نشان می‌داد.

اوضاع در سراسر شهر الضالع همچنان متشنج است.

یک منبع نظامی روز چهارشنبه گزارش داد که همزمان با درگیری‌ها در شهر الضالع در جنوب غربی یمن، یک خودروی نظامی که کاروان سپهبد طاهر العقیلی، وزیر دفاع، را اسکورت می‌کرد، هدف قرار گرفت و تلفاتی برجای گذاشت.

این منبع اظهار داشت که افراد مسلح در چندین ورودی الضالع، جاده‌ها را مسدود کرده و کاروان وزیر دفاع را در جریان بازدیدش از این استان محاصره کردند، پیش از آنکه اوضاع به درگیری‌های مسلحانه کشیده شود.

وی افزود که یک خودروی نظامی که سعی در پاکسازی جاده برای کاروان وزیر داشت، هدف قرار گرفت و منجر به تلفاتی شد، اگرچه هنوز تلفات دقیق آن مشخص نشده است.

به گفته این منابع، افراد مسلح وابسته به شورای انتقالی جنوب هستند و خواستار بازگشت وزیر دفاع سابق شدند که در حال حاضر در ریاض است.

یک منبع نظامی پیش از این از ورود سپهبد طاهر العقیلی، وزیر دفاع دولت دست نشانده سعودی در عدن، به استان الضالع خبر داده بود، سفری که با تشدید تنش‌های امنیتی و بسته شدن جاده‌ها در این شهر همزمان شد.

منبع: مهر

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امارات عربستان درگیری یمن
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