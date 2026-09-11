آیت‌الله عاملی در توئیتی نوشت: باب‌المندب و تنگه هرمز پیش از حمله آمریکا باز و در خدمت اقتصاد جهان بود؛ حمله ترامپ هر دو را بست و از این پس ایران قیمت نفت را تعیین خواهد کرد.

از این به بعد قیمت نفت را ایران تعیین خواهد کرد

به گزارش تابناک، آیت‌الله عاملی، امام جمعه اردبیل در توئیتی نوشت: باب‌المندب و تنگه هرمز پیش از حمله آمریکا باز و در خدمت اقتصاد جهان بود؛ حمله ترامپ هر دو را بست و از این پس ایران قیمت نفت را تعیین خواهد کرد.

وی در ادامه این توئیت افزود: قدرتی بالاتر از بمب اتمی این است، دستاورد ترامپ!

گفتنی است تنگه هرمز و باب‌المندب از مهم‌ترین گذرگاه‌های استراتژیک جهان به شمار می‌روند و بخش عمده‌ای از تجارت نفت و کالا از این دو مسیر آبی انجام می‌شود.