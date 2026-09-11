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از این به بعد قیمت نفت را ایران تعیین خواهد کرد

آیت‌الله عاملی در توئیتی نوشت: باب‌المندب و تنگه هرمز پیش از حمله آمریکا باز و در خدمت اقتصاد جهان بود؛ حمله ترامپ هر دو را بست و از این پس ایران قیمت نفت را تعیین خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۹۱
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آیت الله عاملی

به گزارش تابناک، آیت‌الله عاملی، امام جمعه اردبیل در توئیتی نوشت: باب‌المندب و تنگه هرمز پیش از حمله آمریکا باز و در خدمت اقتصاد جهان بود؛ حمله ترامپ هر دو را بست و از این پس ایران قیمت نفت را تعیین خواهد کرد.

وی در ادامه این توئیت افزود: قدرتی بالاتر از بمب اتمی این است، دستاورد ترامپ!

گفتنی است تنگه هرمز و باب‌المندب از مهم‌ترین گذرگاه‌های استراتژیک جهان به شمار می‌روند و بخش عمده‌ای از تجارت نفت و کالا از این دو مسیر آبی انجام می‌شود.

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آیت الله عاملی امام جمعه اردبیل نفت قیمت نفت تنگه هرمز باب المندب یمن
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