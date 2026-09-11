از این به بعد قیمت نفت را ایران تعیین خواهد کرد
آیتالله عاملی در توئیتی نوشت: بابالمندب و تنگه هرمز پیش از حمله آمریکا باز و در خدمت اقتصاد جهان بود؛ حمله ترامپ هر دو را بست و از این پس ایران قیمت نفت را تعیین خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۹۱| |
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به گزارش تابناک، آیتالله عاملی، امام جمعه اردبیل در توئیتی نوشت: بابالمندب و تنگه هرمز پیش از حمله آمریکا باز و در خدمت اقتصاد جهان بود؛ حمله ترامپ هر دو را بست و از این پس ایران قیمت نفت را تعیین خواهد کرد.
وی در ادامه این توئیت افزود: قدرتی بالاتر از بمب اتمی این است، دستاورد ترامپ!
گفتنی است تنگه هرمز و بابالمندب از مهمترین گذرگاههای استراتژیک جهان به شمار میروند و بخش عمدهای از تجارت نفت و کالا از این دو مسیر آبی انجام میشود.
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