گزارش‌های رسانه‌ای از وقوع انفجارها در مناقطق ابها، نجران و جیزان عربستان حکایت دارد.

وقوع انفجار در ابها، نجران و جیزان عربستان

به گزارش تابناک، دفاع مدنی عربستان سعودی از فعال شدن آژیر هشدار در منطقه جازان خبر داد.

این در حالی است که برخی منابع غیر رسمی از حمله موشکی یمن به این منطقه خبر می‌دهند.

همزمان با این خبرها رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در منطقه جازان عربستان سعودی خبر داده‌اند.

هشدار اضطراری در منطقه ابها

در عین حال، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی با فعال کردن سیستم‌های هشدار زودهنگام در شهر «ابها»، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

هشدار عربستان به ساکنان شهر ابها: عکس و فیلم نگیرید!

در پی فعال شدن آژیر هشدار، مقامات عربستانی با انتشار هشدارهای فوری، از شهروندان خود در منطقه «ابها» خواستند از هرگونه تجمع در مکان‌های باز و فیلم‌برداری از محل حملات خودداری کنند.

در این حال، پرس‌تی‌وی نوشت: گزارش شده است که فرودگاه ابها، خمیس مشیط و تأسیسات آرامکو در نجران هدف حملات موشکی و پهپادی تلافی‌جویانه یمن قرار گرفته‌اند.

نیروهای مسلح یمن پهپادهایی را از مناطق شمالی عمران و صعده به سمت اهداف متعلق به دشمن سعودی به پرواز درآورده‌اند.

نیروهای مسلح یمن کنترل منطقه الیَتَمه را دوباره به دست گرفته‌اند و ده‌ها تن از نیروهای سعودی به اسارت درآمده‌اند.