قالیباف جمله رهبر شهید درباره یمن را بازنشر کرد
قالیباف با بازنشر جملهای از رهبر شهید انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: ملت شجاع یمن به اذن خدا پیروز خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۹۳۸۰۷| |
1662 بازدید
قالیباف با بازنشر جملهای از رهبر شهید انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: ملت شجاع یمن به اذن خدا پیروز خواهند شد.
حساب کاربری رهبر شهید انقلاب اسلامی شهید حضرت آیت الله خامنهای رضوان الله تعالی علیه، دو سال پیش این جمله ایشان را منتشر کرده بود:
امیدواریم انشاءالله مجاهدتها، مقاومتها و این فعالیتهای مردم #یمن ادامه پیدا کند حتی النصر، باذن الله تعالی.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟