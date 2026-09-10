قالیباف جمله رهبر شهید درباره یمن را بازنشر کرد





قالیباف با بازنشر جمله‌ای از رهبر شهید انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکهٔ ایکس نوشت: ملت شجاع یمن به اذن خدا پیروز خواهند شد.



حساب کاربری رهبر شهید انقلاب اسلامی شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، دو سال پیش این جمله ایشان را منتشر کرده بود:

‏امیدواریم ان‌شاءالله مجاهدت‌ها، مقاومت‌ها و این فعالیت‌های مردم ‌ #یمن⁩ ادامه پیدا کند حتی النصر، باذن الله تعالی.