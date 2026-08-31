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حادثه دریایی برای یک سوپر نفتکش

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه خود از آتش‌سوزی و توقف یک سوپر نفتکش پس از برخورد با مین دریایی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۴۵
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نفتکش

 یک فروند سوپر نفتکش متخلف در اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتش‌سوزی‌های مهیب شد. 

به گزارش تابناک، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه خود از آتش‌سوزی و توقف یک سوپر نفتکش پس از برخورد با مین دریایی خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله قاصم الجبارین

ملت بیدار و همیشه در صحنه، بیدار دلانی که با حضور فداکارانه در میدان دشمنان را مستاصل و متحیر کرده اید؛ به استحضار شما آزادگان می رساند، ساعاتی پیش یک فروند سوپر نفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیر قانونی جنوب تنگه هرمز را داشت در اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتش سوزی های مهیب شد و بطور کامل متوقف گردید.

نیروی دریایی سپاه مجددا اخطار می کند سرنوشت کشتی هایی که از مقررات امنیتی تنگه هرمز تخطی کنند جز این نخواهد بود.

رعایت مقررات ابلاغی نیروی دریایی سپاه برای عبور و مرور الزامی است، شرکتهای کشتیرانی فریب تحریکات ارتش کودک کش آمریکا را نخورند و اموال و جان خدمه کشتی های خود را بی جهت در معرض نابودی قرار ندهند.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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نفتکش حادثه دریایی سپاه پاسداران آتش سوزی مین دریایی خبر فوری
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