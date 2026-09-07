هشدار بارش باران در تهران
به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد اشاره به فعالیت ناپیوسته زبانه سامانه بارشی به ویژه اواخر وقت سه شنبه تا بامداد چهارشنبه (۱۷ تا ۱۸ شهریور) آورده است: طی این دو روز در ارتفاعات بالادست و قلهها مهآلودگی، در بعضی ساعات بارش باران گاهی رگبار برف، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدیدموقتی و رعد و برق، احتمال طوفان و بارش تگرگ و صاعقه و در نیمه شمالی و غربی استان بهویژه در دامنهها و ارتفاعات در بعضی ساعتها مه رقیق، بارش باران، گاهی وزش باد شدید موقتی و رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود.
در مناطق مرکزی استان بهویژه بخشهای شمالی و غربی مرکز استان در بعضی ساعتها مه رقیق، گاهی بارش باران و وزش باد شدید موقتی و رگبار و رعد و برق با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک دور از انتظار نیست.
از آثار این مخاطره جوی میتوان به لغزندگی معابر و جادهها بهویژه مسیرهای کوهستانی و گردنهها، بعضی ساعتها مه و کاهش شعاع دید، امکان آبگرفتگی موقت بعضی نواحی و معابر و جاری شدن روانآب، امکان انسداد بعضی زهکشها و راهآبها و بالا زدن و جاری شدن آب، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانهها، احتمال سیلابی شدن مسیلها بهویژه در مناطق شمال غربی استان، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی اشاره کرد.
احتیاط در سفرها بهویژه در نواحی کوهستانی، عدم تردد یا اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، پرهیز از جابجایی عشایر یا چرای دام بهویژه در نواحی کوهستانی، پرهیز از طبیعتگردی و کوهنوردی بهویژه متوقف کردن هرگونه برنامه صعود به قلهها و ارتفاعات بالادست، متوقف کردن فعالیت بهرهبرداران عرصههای منابع طبیعی به دلیل خطر صاعقه و بارش تگرگ، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی به ویژه فعالیت ساختمانی و راهسازی نزدیک به راهآبها و زهکشها و آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی از توصیههای اداره کل هواشناسی در این شرایط جوی است.
هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، از سهشنبه تا چهارشنبه کاهش نسبی دما در استان پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (۱۷ شهریور) نیمه ابری از بعد از ظهر افزایش ابر در بعضی ساعتها رگبار و رعد و برق با وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۱۸ شهریور) کمی ابری در بعضی ساعتها افزایش ابر، وزش باد شدید و احتمال رگبار باران با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
مژده است که !
این شهر کثیف داغ دود زده افسرده فقط بارون می خواد !
از بوی سطل های زباله و اطراف آن خفه شدیم کاش بارون بیاد تمیز بشه !
مژده بده نه هشدار !