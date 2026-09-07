آسانسور یا پله؟

برای مراقبت از قلب لزوماً به ورزش‌های پیچیده یا ساعت‌ها تمرین نیاز نیست؛ حتی انتخاب پله به جای آسانسور می‌تواند بخشی از فعالیت بدنی روزانه باشد.

به گزارش تابناک؛ یک مطالعه گسترده نشان داده است افرادی که به‌طور منظم از پله بالا می‌روند، با خطر کمتر بیماری‌های قلبی و مرگ زودرس روبه‌رو هستند.

پژوهشگران برای بررسی این موضوع نتایج چند مطالعه را با اطلاعات بیش از ۴۸۰ هزار نفر، از افراد سالم گرفته تا کسانی که سابقه حمله قلبی یا بیماری عروق قلب داشتند، تحلیل کردند.

۳۹ درصد خطر کمتر مرگ قلبی

نتایج نشان داد افرادی که از پله بالا می‌رفتند، در مقایسه با کسانی که این کار را نمی‌کردند، ۲۴ درصد خطر کمتر مرگ به هر علت داشتند. همچنین خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی در آنها ۳۹ درصد کمتر بود.

بالا رفتن از پله‌ها همچنین با احتمال کمتر ابتلا به بیماری‌های قلبی، از جمله حمله قلبی، نارسایی قلبی و سکته مغزی ارتباط داشت.

چرا چنین فعالیت ساده‌ای می‌تواند مفید باشد؟ بالا رفتن از پله نوعی فعالیت نسبتاً شدید است که ضربان قلب را افزایش می‌دهد، عضلات بزرگ پا را درگیر می‌کند و می‌تواند به بهبود آمادگی قلبی‌ـ‌تنفسی کمک کند. مزیت دیگر آن این است که می‌توان بدون تجهیزات خاص آن را وارد فعالیت‌های عادی روزانه کرد.

هر جا می‌توانید، پله را انتخاب کنید

البته نتایج این مطالعه نشان‌دهنده یک ارتباط است و به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که استفاده از پله مستقیماً باعث افزایش طول عمر می‌شود. افرادی که بیشتر از پله استفاده می‌کنند ممکن است از جنبه‌های دیگری نیز فعال‌تر یا سالم‌تر باشند.

با این حال، پژوهشگران می‌گویند یافته‌ها بار دیگر اهمیت تحرک روزانه را نشان می‌دهد. برای افرادی که از نظر جسمی توانایی و محدودیت پزشکی خاصی ندارند، انتخاب پله به جای آسانسور می‌تواند یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای اضافه کردن چند دقیقه فعالیت بدنی به زندگی روزمره باشد.