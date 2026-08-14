نگاه طب ایرانی به اثرات درمانی پروبیوتیکها
یک متخصص طب ایرانی، معتقد است؛ میکروبهای مفید دستگاه گوارش، میتوانند در درمان بسیاری از بیماریها موثر باشند.
کد خبر: ۱۳۸۹۶۲۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ فاطمه نجاتبخش گفت: ماست و دوغ برای همه مفید نیستند؛ گاهی دارچین و فلفل بهتر جواب میدهند.
وی با اشاره به رویکردی نو در تجویز پروبیوتیکها، افزود: میکروبهای مفید دستگاه گوارش، میتوانند در درمان بسیاری از بیماریها موثر باشند؛ اما برای تقویت آنها، باید مزاج بیمار را شناخت.
این متخصص طب ایرانی، از تفاوت پروبیوتیکهای سرد (ماست، دوغ، کفیر) و گرم (دارچین، فلفل، آویشن)، گفت و اینکه چگونه طب ایرانی میتواند به تنظیم میکروبیوتها کمک کند.
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