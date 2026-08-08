قتل پسر به دست پدر در شاهرود

فرمانده انتظامی شاهرود از اعتراف یک مرد به قتل پسر جوان خود و سر به نیست کردن جسدش خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شاهرود در استان سمنان گفت‌: در روز‌های پایانی هفته گذشته زنی با حضور در پلیس آگاهی شاهرود شکایت کرد پسر ۲۵ ساله‌اش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است. همه جا را جست‌و‌جو کرده، اما تاکنون موفق به یافتن فرزندش نشده است.

وی افزود: با شکایت این زن، تحقیقات برای یافتن ردی از سرنوشت این جوان از سوی پلیس آغاز شد. مأموران در جریان بررسی‌ها به سرنخ‌هایی دست یافتند که نشان می‌داد این جوان با پدر ۶۰ ساله‌اش اختلاف و درگیری‌هایی داشته است.

سرهنگ شائینی بیان کرد: همین سرنخ کافی بود که مأموران به پدر خانواده مشکوک شوند. او با دستور قضایی بازداشت و به اداره پلیس منتقل شد. این مرد به ضدونقیض‌گویی پرداخت تا اینکه در ادامه تحقیقات اعتراف کرد در جریان اختلاف خانوادگی با پسر جوانش او را به قتل رسانده و جسد او را به اطراف شهرستان انتقال داده و در چاهی انداخته است.

وی ادامه داد: پس از اعتراف این مرد، نیرو‌های آتش‌نشانی و تیم جنایی پلیس آگاهی برای یافتن جسد به محل رها کردن آن در چاه اعزام شدند و پس از ساعتی جست‌و‌جو جسد پسر کشته‌شده را از عمق چاه خارج و به پزشکی قانونی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود خاطرنشان کرد: متهم پرونده نیز با قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده روانه بازداشتگاه پلیس آگاهی شاهرود شد. پس از پایان تحقیقات، به‌زودی صحنه قتل با حضور متهم بازسازی خواهد شد.