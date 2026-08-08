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قتل پسر به دست پدر در شاهرود

فرمانده انتظامی شاهرود از اعتراف یک مرد به قتل پسر جوان خود و سر به نیست کردن جسدش خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۸۷۳۰
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3011 بازدید
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۴
قتل

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سرهنگ علیرضا شائینی فرمانده انتظامی شاهرود در استان سمنان گفت‌: در روز‌های پایانی هفته گذشته زنی با حضور در پلیس آگاهی شاهرود شکایت کرد پسر ۲۵ ساله‌اش از خانه خارج شده و دیگر بازنگشته است. همه جا را جست‌و‌جو کرده، اما تاکنون موفق به یافتن فرزندش نشده است.

وی افزود: با شکایت این زن، تحقیقات برای یافتن ردی از سرنوشت این جوان از سوی پلیس آغاز شد. مأموران در جریان بررسی‌ها به سرنخ‌هایی دست یافتند که نشان می‌داد این جوان با پدر ۶۰ ساله‌اش اختلاف و درگیری‌هایی داشته است.

سرهنگ شائینی بیان کرد: همین سرنخ کافی بود که مأموران به پدر خانواده مشکوک شوند. او با دستور قضایی بازداشت و به اداره پلیس منتقل شد. این مرد به ضدونقیض‌گویی پرداخت تا اینکه در ادامه تحقیقات اعتراف کرد در جریان اختلاف خانوادگی با پسر جوانش او را به قتل رسانده و جسد او را به اطراف شهرستان انتقال داده و در چاهی انداخته است.

وی ادامه داد: پس از اعتراف این مرد، نیرو‌های آتش‌نشانی و تیم جنایی پلیس آگاهی برای یافتن جسد به محل رها کردن آن در چاه اعزام شدند و پس از ساعتی جست‌و‌جو جسد پسر کشته‌شده را از عمق چاه خارج و به پزشکی قانونی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود خاطرنشان کرد: متهم پرونده نیز با قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده روانه بازداشتگاه پلیس آگاهی شاهرود شد. پس از پایان تحقیقات، به‌زودی صحنه قتل با حضور متهم بازسازی خواهد شد.

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قتل پدر پسر شاهرود
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
1
5
پاسخ
لا اله الا الله
فرزند کشی
پدر کشی
برادر کشی
خواهر کشی
مادر کشی
جامعه به کجا دارد میرود ....
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
اینهمه جامعه شناس داریم نظری ندارن؟ ریشه در اقتصاد دارد یا انحطاط اخلاق در جامعه؟ اینهمه بودجه های فرهنگی چرا نتایج عکس داده و بیشتر بسمت بی اخلاقی حرکت میکنیم
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
2
2
پاسخ
می دانید تا این جای کار یک جنایت فجیع رخ داده اما مصبیت بعدی اینه که قوانین اجازه مجازات پدر را نمی دهد یعنی او را قاتل نمیداند چون مقتول پسرش بوده!!!
بیا مثلا جنایتکاری، زنی را می کشد. خانواده مقتول باید نصف دیه مرد را به خانواده قانل بپردازند تا مجازات شود....مخلص کلام این قوانین باید اصلاح شوند. کسی پشت دین هم سنگر نگیرد که قوانینی که با عقل سازگار نباشد مطمئنا از سوی خدا نیامده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
شما جای خدا نشستی؟ زندگی و حیات تو دست همان خداییست که چنین حکمی صادر کرده
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