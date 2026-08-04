نمایش قدرت وحدت در قلب عراق
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمانشاه، حجتالاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در حاشیه بازدید از مرز بینالمللی خسروی، با اشاره به جایگاه ویژه این گذرگاه در تاریخ زیارت عتبات عالیات، اظهار کرد: مرز خسروی نخستین گذرگاه زمینی بود که مسیر حضور زائران ایرانی در کربلای معلی را هموار کرد و بسیاری از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس نخستین زیارت خود را از این مرز آغاز کردند.
وی افزود: همین پیشینه ارزشمند، مرز خسروی را به یکی از نمادهای ماندگار زیارت اربعین تبدیل کرده و هر ساله بر شمار زائرانی که این مسیر را برای سفر معنوی خود انتخاب میکنند، افزوده میشود.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه همه مرزهای جمهوری اسلامی ایران امسال میزبان خیل عظیم زائران بودند، تصریح کرد: حضور مردم در راهپیمایی اربعین نسبت به سال گذشته باشکوهتر بود و ملت ایران با وجود شرایط حساس کشور، با عزت، اقتدار و شور حسینی در این حماسه بزرگ شرکت کردند.
حجتالاسلام شیرازی همچنین از میزبانی مردم عراق قدردانی کرد و گفت: استقبال و تکریم زائران ایرانی از سوی مردم عراق امسال جلوهای ویژه داشت و محبت و اخوت میان دو ملت مسلمان بیش از گذشته نمایان شد.
وی با اشاره به حال و هوای متفاوت اربعین امسال اظهار داشت: فضای معنوی این مراسم تحت تأثیر تشییع باشکوه امام شهید، رنگ و بوی خاصی گرفته بود و این رویداد، پیوند قلبی ملتهای ایران و عراق را مستحکمتر کرد.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: در بسیاری از موکبهای عراق، تصاویر امام شهید نصب شده بود؛ اقدامی که نشاندهنده ارادت مردم عراق به رهبر امت اسلامی و احترام عمیق آنان به ملت بزرگ ایران بود و جلوهای از وحدت، همدلی و انسجام امت اسلامی را در بزرگترین اجتماع دینی جهان به نمایش گذاشت.