صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نمایش قدرت وحدت در قلب عراق

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به جایگاه تاریخی مرز خسروی، این گذرگاه را نخستین مسیر زمینی زیارت عتبات پس از سال‌ها محدودیت دانست و گفت: اربعین امسال با حضور گسترده‌تر زائران، میزبانی کم‌نظیر مردم عراق و نمایش وحدت امت اسلامی، به یکی از باشکوه‌ترین ادوار این اجتماع عظیم تبدیل شد.
کد خبر: ۱۳۸۸۱۲۴
| |
846 بازدید
اربعین در مرز خسروی

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمانشاه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در حاشیه بازدید از مرز بین‌المللی خسروی، با اشاره به جایگاه ویژه این گذرگاه در تاریخ زیارت عتبات عالیات، اظهار کرد: مرز خسروی نخستین گذرگاه زمینی بود که مسیر حضور زائران ایرانی در کربلای معلی را هموار کرد و بسیاری از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس نخستین زیارت خود را از این مرز آغاز کردند.

وی افزود: همین پیشینه ارزشمند، مرز خسروی را به یکی از نماد‌های ماندگار زیارت اربعین تبدیل کرده و هر ساله بر شمار زائرانی که این مسیر را برای سفر معنوی خود انتخاب می‌کنند، افزوده می‌شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با بیان اینکه همه مرز‌های جمهوری اسلامی ایران امسال میزبان خیل عظیم زائران بودند، تصریح کرد: حضور مردم در راهپیمایی اربعین نسبت به سال گذشته باشکوه‌تر بود و ملت ایران با وجود شرایط حساس کشور، با عزت، اقتدار و شور حسینی در این حماسه بزرگ شرکت کردند.

حجت‌الاسلام شیرازی همچنین از میزبانی مردم عراق قدردانی کرد و گفت: استقبال و تکریم زائران ایرانی از سوی مردم عراق امسال جلوه‌ای ویژه داشت و محبت و اخوت میان دو ملت مسلمان بیش از گذشته نمایان شد.

تعداد بازدید : 14
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

وی با اشاره به حال و هوای متفاوت اربعین امسال اظهار داشت: فضای معنوی این مراسم تحت تأثیر تشییع باشکوه امام شهید، رنگ و بوی خاصی گرفته بود و این رویداد، پیوند قلبی ملت‌های ایران و عراق را مستحکم‌تر کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا خاطرنشان کرد: در بسیاری از موکب‌های عراق، تصاویر امام شهید نصب شده بود؛ اقدامی که نشان‌دهنده ارادت مردم عراق به رهبر امت اسلامی و احترام عمیق آنان به ملت بزرگ ایران بود و جلوه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام امت اسلامی را در بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان به نمایش گذاشت.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مرز خسروی اربعین پیاده روی اربعین عراق کربلا
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
داستان راهپیمایی اربعین؛ عظیم‌ترین میعادگاه جهان در چشم‌انداز تاریخ
۶۶ درصد زائران اربعین از مرز مهران عبور می‌کنند
بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز خسروی
۳ میلیون زائر وارد خاک عراق شدند
شکوه اربعین در مرز خسروی
پیام تشکر سفارت ایران در عراق در پایان مراسم اربعین
زمان آغاز ثبت‌نام پیاده روی اربعین
لزوم داشتن نسخه دو زبانه بیماران در سفر اربعین
هزینه رفت و برگشت کربلا در اربعین چقدر است؟
تاکید ایران و عراق بر تامین امنیت زائران اربعین
۱۴ میلیون زائر وارد استان کربلا شده‌اند
آخرین وضعیت ترافیکی و آب و هوایی مهران
پیاده روی اربعین حسینی در عراق
جزئیات طرح امنیتی اربعین در عراق؛ هیچ مسیری مسدود نخواهد شد
پیاده‌روی تا کربلا ۱۰۸ سال پیش+عکس
ادارات کربلا در آستانه اربعین ۱۲ روز تعطیل می‌شود
دانستنی هایی از مسیر نجف تا کربلا
تردد بیش از ۴۱ هزار زائر اربعین از مرزی خسروی
آغاز بارش باران در مسیر پیاده روی نجف تا کربلا / جزئیاتی دقیق از محدودیت‌های ترافیکی مسیر‌های مواصلاتی / احتمال سیل و آب گرفتگی در مناطق مرزی
رکورد‌های جهانی پیاده ‎روی اربعین
افزایش ۳۵ درصدی غرق‌شدگی در استانی که دریا ندارد
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
عربستان با کشتن فرزندانمان از نخست‌وزیر استقبال کرد
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
تصاویر تمرین نیروی هوایی ایران برای جنگ تمام عیار
عکس: مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی در مسجد بلال
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
استفاده اسرائیل از تمساح برای جنگ با فلسطینی ها/ چرا شاه ایران به صهیونیست‌ها گوزن و الاغ اهدا کرد؟
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!  (۱۰۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۷۶ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005p76
tabnak.ir/005p76