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ادعای جدید وزیر جنگ آمریکا درباره ایران

وزیر جنگ آمریکا در اظهاراتی جدید مدعی شد که توان نظامی فعلی آمریکا در سطحی بی‌سابقه از زمان جنگ جهانی دوم قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۸۷۹۰۶
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ایران و آمریکا

«پیت هگست» در اظهاراتی گستاخانه، از آمادگی کامل ماشین جنگی این کشور برای تهاجم نظامی علیه ایران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی در ادعایی بزرگ، توان عملیاتی و نظامی کنونی وزارت جنگ آمریکا را با دوران پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کرد و مدعی شد که نیروهای نظامی این کشور در سطحی از آمادگی قرار دارند که از آن زمان تاکنون بی‌سابقه بوده است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای به دلیل حمایت‌های بی‌قید و شرط آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان و اقدامات تنش‌آفرین اشغالگران در منطقه، به شدت افزایش یافته است.

ناظران سیاسی، این‌گونه لفاظی‌های مقامات آمریکایی را تلاشی برای تشدید فضای تهدید و فشار علیه محور مقاومت ارزیابی می‌کنند.

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tabnak.ir/005p3a