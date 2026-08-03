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گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق

عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفت‌وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه، راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی‌های دوجانبه و منطقه‌ای و مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام مشترک دو کشور تبادل نظر کردند.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۹۳
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گفتگوی عراقچی و عراق

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفت‌وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه، راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی‌های دوجانبه و منطقه‌ای و مهم‌ترین موضوعات مورد اهتمام مشترک دو کشور تبادل نظر کردند.

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فواد حسین عراق احمد عراقچی
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