گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق
عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفتوگویی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه، راههای تقویت همکاری و هماهنگیهای دوجانبه و منطقهای و مهمترین موضوعات مورد اهتمام مشترک دو کشور تبادل نظر کردند.
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به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در گفتوگویی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه، راههای تقویت همکاری و هماهنگیهای دوجانبه و منطقهای و مهمترین موضوعات مورد اهتمام مشترک دو کشور تبادل نظر کردند.
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