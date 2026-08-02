آناتولی: از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا تا پایان هفته؛ انتظار «تحولات مثبت»

منابع خبری مدعی ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا تا آخر هفته جاری و انتظار «تحولات مثبت» هستند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع دولتی پاکستان، گزارش داده که انتظار می‌رود مذاکرات بین ایالات متحده و ایران به زودی پس از لغو حملات برنامه‌ریزی‌شده به ایران توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از سر گرفته شود.

منابع گفتند که میانجی‌گران پاکستانی و قطری «با احتیاط خوش‌بین» هستند و انتظار «تحولات مثبت» در مورد از سرگیری مذاکرات تا پایان هفته را دارند.

یک منبع آگاه از این موضوع به آناتولی گفته است: «میانجی‌گران پاکستانی و قطری به همراه شرکای منطقه‌ای برای از سرگیری مذاکرات پس از متقاعد کردن ترامپ برای خودداری از حملات جدید به ایران، با واشنگتن و تهران در تماس هستند.»

این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که ترامپ گفت پس از اینکه تهران و دیگر کشور‌های خاورمیانه برای نهایی کردن یک توافق، درخواست فرصت کردند، با لغو یک حملهٔ گسترده به ایران موافقت کرده است.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کرده بود که بر سر چارچوب یک توافق با ایران تفاهم حاصل شده و به همین دلیل حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه این کشور را متوقف کرده است.

ترامپ در این پیام نوشت که حملات احتمالی به ایران که قرار بود آخر هفته جاری انجام شود، به حالت تعلیق درآمده است.

وی افزود: ایران و برخی کشور‌های خاورمیانه که با تهران در تماس بوده‌اند، بر سر «چارچوب یک توافق» به تفاهم رسیده و از آمریکا خواسته‌اند از انجام حملات جدید خودداری کند.

ترامپ تاکید کرد که این توافق شامل «بازگشایی کامل تنگه هرمز» و «پایان کامل تهدید هسته‌ای ایران» است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت: بر اساس این درخواست و به سود جهان و بقای ایران، با این شرط که توافق به سرعت نهایی شود، پذیرفتم حملات را متوقف کنم.

وی در پایان افزود: اسرائیل نیز در این زمینه با موضع آمریکا همسو است.

به گزارش تابناک، ادعا‌های ترامپ در خصوص حمله به زیر ساخت‌های ایران در حالب بود که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به آمریکا و اسرائیل - که انتظار می‌رفت در یک حملهٔ گسترده به آمریکا بپیوندند - در مورد هرگونه اقدام بیشتر هشدار داده بود.

بر اساس پستی در کانال تلگرامی عراقچی، او به فیصل بن فرحان بن عبدالله آل‌سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته بود: هرگونه اقدام خصمانه از سوی آمریکا یا اسرائیل - یا مشارکت یا همکاری کشور‌های منطقه در چنین اقداماتی - با پاسخی قاطع و متناسب از سوی نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران مواجه خواهد شد.

به گزارش آناتولی، پاکستان و قطر برای از سرگیری مذاکرات بر اساس یک توافق چارچوبی که در ماه ژوئن در اسلام‌آباد به دست آمده بود، تلاش می‌کنند.