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تابناک گزارش می‌دهد

آناتولی: از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا تا پایان هفته؛ انتظار «تحولات مثبت»

منابع خبری مدعی ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا تا آخر هفته جاری و انتظار «تحولات مثبت» هستند.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۹۱
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6733 بازدید
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۲۱
مذاکرات ایران و آمریکا

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از منابع دولتی پاکستان، گزارش داده که انتظار می‌رود مذاکرات بین ایالات متحده و ایران به زودی پس از لغو حملات برنامه‌ریزی‌شده به ایران توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از سر گرفته شود.

منابع گفتند که میانجی‌گران پاکستانی و قطری «با احتیاط خوش‌بین» هستند و انتظار «تحولات مثبت» در مورد از سرگیری مذاکرات تا پایان هفته را دارند. 

یک منبع آگاه از این موضوع به آناتولی گفته است: «میانجی‌گران پاکستانی و قطری به همراه شرکای منطقه‌ای برای از سرگیری مذاکرات پس از متقاعد کردن ترامپ برای خودداری از حملات جدید به ایران، با واشنگتن و تهران در تماس هستند.»

این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که ترامپ گفت پس از اینکه تهران و دیگر کشور‌های خاورمیانه برای نهایی کردن یک توافق، درخواست فرصت کردند، با لغو یک حملهٔ گسترده به ایران موافقت کرده است.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی اعلام کرده بود که بر سر چارچوب یک توافق با ایران تفاهم حاصل شده و به همین دلیل حملات برنامه‌ریزی‌شده علیه این کشور را متوقف کرده است.

ترامپ در این پیام نوشت که حملات احتمالی به ایران که قرار بود آخر هفته جاری انجام شود، به حالت تعلیق درآمده است.

وی افزود: ایران و برخی کشور‌های خاورمیانه که با تهران در تماس بوده‌اند، بر سر «چارچوب یک توافق» به تفاهم رسیده و از آمریکا خواسته‌اند از انجام حملات جدید خودداری کند.

ترامپ تاکید کرد که این توافق شامل «بازگشایی کامل تنگه هرمز» و «پایان کامل تهدید هسته‌ای ایران» است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت: بر اساس این درخواست و به سود جهان و بقای ایران، با این شرط که توافق به سرعت نهایی شود، پذیرفتم حملات را متوقف کنم.

وی در پایان افزود: اسرائیل نیز در این زمینه با موضع آمریکا همسو است.

به گزارش تابناک، ادعا‌های ترامپ در خصوص حمله به زیر ساخت‌های ایران در حالب بود که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به آمریکا و اسرائیل - که انتظار می‌رفت در یک حملهٔ گسترده به آمریکا بپیوندند - در مورد هرگونه اقدام بیشتر هشدار داده بود.

بر اساس پستی در کانال تلگرامی عراقچی، او به فیصل بن فرحان بن عبدالله آل‌سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته بود: هرگونه اقدام خصمانه از سوی آمریکا یا اسرائیل - یا مشارکت یا همکاری کشور‌های منطقه در چنین اقداماتی - با پاسخی قاطع و متناسب از سوی نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران مواجه خواهد شد.

به گزارش آناتولی، پاکستان و قطر برای از سرگیری مذاکرات بر اساس یک توافق چارچوبی که در ماه ژوئن در اسلام‌آباد به دست آمده بود، تلاش می‌کنند.

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برچسب ها
ایران آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا جنگ ایران و آمریکا میانجیگری پاکستان و قطر میان ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۵
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
39
20
پاسخ
تله است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
برای شما همه چیز تله است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
15:10
شما از ساده لوحی فرسنگهاعبور کردی
اونم بعد از سه بار غافلگیری که دو بارش شدیدا غفلت کردیم
ناشناس
| Canada |
۱۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
من هم برعکس همیشه باید بگویم که این یک تله است.
ناشناس
| Canada |
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
جنگ جنگ تا ابد
حمید رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
باشه تله است صلح نکنیم. چند سال در این وضعیت بمونیم؟
کشاورز زحمت کش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
9
53
پاسخ
ان شا الله هر چه زودتر صلح برقرار شود و بازار های جهانی محصولات کشاورزی ایران را بخرند و پول به کشور برگردد خیلی زحمت کشیدیم و خرج کردیم
پاسخ ها
به کشاورز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
انشاالله ولی فرض کنیم با آمریکا صلح کردیم با اسرائیل چکار کنیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
سانسور تا کی؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
6
پاسخ
انشالله هر چه زودتر صلح و آرامش شادی به کشورمان ایران برگردد . اقتصاد و کسب و کارها رونق بگیرن و حال همه خوب بشه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
4
پاسخ
مذاکره با قمارباز باز روانی بزرگترین اشتباه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
4
پاسخ
بفضل الهی ایندفعه مثل قبل نیست و یک توافق جامع در راه است و مردم از الان خودشان را برای یک دوره طولانی آرامش آماده کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
5
2
پاسخ
از یک سوراخ چند بار باید گزیده شویم تا تجربه شود؟
تا قیمت نفت جهانی و بنزین امریکا بالا می کشه یاد مذاکرات میفتن که قیمت را بندازن...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
3
پاسخ
منابع خبری، منابع آگاه
یعنی مسئولین به شما که خبرگزاری هستی، جواب نمیدن؟!
چرا باید از غریبه حرف های ضد و نقیض بشنویم.
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
6
پاسخ
از سال ۱۳۸۰ منتظر نتیجه مذاکرات بوده ایم و بنظر من هیچ وقت مذاکره به پایان نخواهد رسید زیرا در داخل و در خارج منافع خیلی ها به خطر خواهد افتاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
5
پاسخ
مگر تا بحال ده ها بار مذاکره نکردید؟ چه نتیجه ای گرفتید؟ متاسفانه بعضی تحلیلگران ..بر این باور هستند که اتلاف وقت به نفع جمهوری اسلامی ایران است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
5
پاسخ
ترامپ زرنگتر از آن است که بی جهت تهدید خود را لغو کند و عملا بدنبال تسلیم بدون قید و شرط ایران در مذاکرات روزهای در پیش رو می باشد
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