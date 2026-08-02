ترامپ دوباره عقب نشینی کرد!

ایران و سایر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته‌اند که هرگونه حمله‌ای را در صورتی که چارچوب‌های یک توافق مورد توافق قرار گرفته باشد، متوقف کنیم.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در پستی جدید نوشته است: ایالات متحده آمریکا آماده و مجهز به سلاح است تا علیه جمهوری اسلامی ایران، در سطوحی از ترور نظامی، قدرت و صلابت که از زمان جنگ جهانی دوم دیده نشده است، اقدام کند.

با وجود این، ایران و سایر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته‌اند که هرگونه حمله‌ای را در صورتی که چارچوب‌های یک توافق مورد توافق قرار گرفته باشد، متوقف کنیم.

این شامل بازگشایی فوری، کامل و تمام‌عیار تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران می‌شود. بر اساس این درخواست، من برای منافع آینده جهان و همچنین بقای یک ایران موفق و مرفه، موافقت کرده‌ام که حمله را لغو کنم، مشروط بر اینکه بتوانم به سرعت به یک توافق دست یابم.

کشور اسرائیل در این تعهد به من می‌پیوندد. همه دست به کار شوید و آن را انجام دهید. از توجه شما به این موضوع متشکرم!

رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ