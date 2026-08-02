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ترامپ دوباره عقب نشینی کرد!

ایران و سایر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته‌اند که هرگونه حمله‌ای را در صورتی که چارچوب‌های یک توافق مورد توافق قرار گرفته باشد، متوقف کنیم.
کد خبر: ۱۳۸۷۶۹۹
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7097 بازدید
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۱۸
عقب نشینی ترامپ

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ در پستی جدید نوشته است: ایالات متحده آمریکا آماده و مجهز به سلاح است تا علیه جمهوری اسلامی ایران، در سطوحی از ترور نظامی، قدرت و صلابت که از زمان جنگ جهانی دوم دیده نشده است، اقدام کند. 

با وجود این، ایران و سایر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته‌اند که هرگونه حمله‌ای را در صورتی که چارچوب‌های یک توافق مورد توافق قرار گرفته باشد، متوقف کنیم.

 این شامل بازگشایی فوری، کامل و تمام‌عیار تنگه هرمز و پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران می‌شود. بر اساس این درخواست، من برای منافع آینده جهان و همچنین بقای یک ایران موفق و مرفه، موافقت کرده‌ام که حمله را لغو کنم، مشروط بر اینکه بتوانم به سرعت به یک توافق دست یابم. 

کشور اسرائیل در این تعهد به من می‌پیوندد. همه دست به کار شوید و آن را انجام دهید. از توجه شما به این موضوع متشکرم! 

رئیس جمهور دونالد جی. ترامپ

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ترامپ آمریکا عقب نشینی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Canada
|
۰۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
10
13
پاسخ
این دیوانه اصلا حالش خوب نیست 😂
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
دارند خانواده اش نوسان گیری می کنند و به نوعی توئیت بازی منبع درآمد شون شده
افروز شزیفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
13
8
پاسخ
عاقلان دانند، این خدازده اگه میدونست میتونه از دست انتقام ایرانی باغیرت فرار کنه، شک نکنید حمله میکرد ولی رزمندگام ما نشون دادن ترامپ و امریکار و اسراییل هیچ غلطی نمیتونن بکنن به حول و قوه الهی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
خب. حالا ناراحتی چرا حمله نکرده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
14
پاسخ
با اعصاب و روان مردم کاسبی میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
6
6
پاسخ
خدا شما را هدایت کند. درود
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
9
13
پاسخ
دیگه حنات رنگی نداره !
باید جمع کنی از خاورمیانه بری خونت یانکی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
9
پاسخ
مردک دلقلک!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
9
پاسخ
جراتش رو نداره زیاد بهش اهمیت ندید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
12
پاسخ
ترامپ بارها ها عقب نشینی کرده ولی نیم ساعت بعد حمله مجدد کرده نباید دشمن رو باور کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
14
پاسخ
خدایا سایه جنگ را از سر کشور بردار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
7
6
پاسخ
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