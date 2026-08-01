روایت قالیباف از اعلام خبر شهادت رهبرانقلاب اسلامی

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود یک ساعت بعد از بمباران متوجه شهادت آقا شدیم، گفت: با شهید لاریجانی تصمیم گرفتیم همان سحرگاه و در زمانی که مردم بر سر سفره سحری بودند، خبر را اعلام کنیم و از مردم بخواهیم به خیابان‌ها بیایند.

محمد باقر قالیباف در شورای هماهنگی مجلس گفت: موضوع اصلی امروز، «قوی شدن ایران» است؛ موضوعی که بیش از هر زمان دیگری آن را احساس می‌کنیم. در چهار پنج سال گذشته، بعد از شهادت شهید سلیمانی تاکنون، تمرکز امام شهید و رهبر معظم انقلاب بر “ایران قوی” بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رئیس مجلس افزود: در گام دوم انقلاب اسلامی، ما باید با تمرکز بر قوی شدن، به سوی هدف حرکت کنیم. یکی از شروط اصلی این قوی شدن، وحدت حول محور ولایت است. ما مسئولان در درجه اول باید بسط ید برای ولایت فقیه ایجاد کنیم اگر می‌خواهیم ایران قوی داشته باشیم باید از این نقطه شروع شود؛ چرا که اگر از اینجا شروع کنیم، تک‌تک ایرانیان، خانواده‌ها، ملت و در نهایت انقلاب اسلامی و ایران عزیز ما قوی خواهند شد.

قالیباف خاطر نشان کرد: این مسیر، منوط به تثبیت پیروزی در جنگ اخیر است. ما در این جنگ پیروز شدیم، اما اکنون باید این پیروزی را تثبیت و ثبت کنیم. برای این امر، کشور باید به آینده امیدوار باشد، چشم‌انداز روشنی داشته باشد و از یکپارچگی و وحدت برخوردار باشد.

وی ادامه داد: اگرچه ما در این ۴۰ روز جنگیدیم و حزب‌الله نیز ۱۰۴ روز جنگید، که این پیروزی نصیب ما شد. با این حال، اگر نتوانیم این دستاورد نظامی را از نظر حقوقی و سیاسی به جهانیان معرفی کنیم و آن را ثبت نماییم، چه استفاده‌ای از این پیروزی خواهیم داشت؟

روایت قالیباف از چگونگی شکل گیری میدانی به نام خیابان در جنگ تحمیلی سوم

قالیباف تاکید کرد: من الان بحث فردی ندارم. ما چهار جبهه و میدان داریم که باید هم‌زمان و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. بارها هم در مصاحبه‌ها گفته‌ام که نباید این میدان‌ها را از هم جدا کنیم، چون جدا کردن آن‌ها یعنی تضعیف ایران. ایران زمانی قوی خواهد بود که همه این میدان‌ها در کنار هم باشند، میدان نظامی، میدان دیپلماسی، میدان خدمت و میدان خیابان.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درباره وقایع آن روز باید بگویم که از همان لحظه‌ای که حادثه رخ داد و شهادت آقا قطعی شد، شاید حدود یک ساعت بعد از بمباران، ما متوجه شرایط شدیم و بلافاصله پیگیر کارها شدیم. تلاش کردیم سران قوا را دور هم جمع کنیم و خدا رحمت کند شهید لاریجانی را. همه تلاش کردیم که هماهنگی‌های لازم انجام شود و در نهایت حدود ساعت هشت شب جلسه تشکیل شد.

وی افزود: در آن جلسه درباره زمان اعلام خبر شهادت تصمیم‌گیری کردیم و جمع‌بندی این بود که ساعت هشت صبح روز بعد، خبر را اعلام کنیم. پس از پایان جلسه، همه برای انجام مسئولیت‌هایشان پراکنده شدند.

قالیباف یادآور شد: اما حدود ساعت دوازده و نیم شب، رسانه‌های خارج از کشور خبر شهادت را منتشر کردند. در آن شرایط دیگر دسترسی به همه دوستان ممکن نبود. حدود ساعت یک یا یک و نیم بامداد، من و آقای لاریجانی دوباره با هم ارتباط برقرار کردیم. با توجه به برنامه‌ای که از قبل برای هماهنگی‌ها داشتیم، شرایط را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: در همان زمان، اعضای مجمع و شورای مربوطه باید از سحر برای انجام هماهنگی‌ها و رأی‌گیری‌های لازم در دسترس قرار می‌گرفتند تا روند قانونی طی شود و تا ساعت هشت صبح هم خبر شهادت اعلام شود و هم ساختار جدید رسمیت پیدا کند.

رئیس مجلس تصریح کرد: اما وقتی شرایط را ارزیابی کردیم، دیدیم اگر با همان برنامه قبلی پیش برویم، نمی‌شود و در نهایت، من و شهید لاریجانی تصمیم گرفتیم همان سحرگاه و در زمانی که مردم بر سر سفره سحری بودند، خبر را اعلام کنیم و از مردم بخواهیم به خیابان‌ها بیایند.

وی گفت: اگر آن تصمیم را نمی‌گرفتیم، احتمال داشت فضای خیابان به شکل دیگری پیش برود، هرچه زمان گذشت، بیشتر احساس کردیم که لطف و عنایت خدا شامل حال ما بوده است. شاید اگر تصمیم دیگری گرفته بودیم، شرایط کاملاً متفاوت می‌شد. البته ممکن بود بعداً همه بگویند شما دو نفر با چه اختیاری چنین تصمیمی گرفتید، اما ما با بررسی دقیق شرایط امنیتی و ارزیابی ده‌ها عامل مختلف به این جمع‌بندی رسیدیم که باید همان لحظه تصمیم بگیریم.

قالیباف افزود: واقعاً معتقدم که این ملت مبعوث شدند، امروز هم تأکید می‌کنم که میدان خیابان، میدان خدمت، میدان دیپلماسی و مذاکره، و میدان نظامی، همگی باید در کنار یکدیگر باشند. این میدان‌ها باید مکمل یکدیگر باشند، خدا را شاهد می‌گیرم که در تمام این حدود ۱۵۰ روز، از پایان جنگ دوازده‌روزه تا امروز، حتی یک لحظه از پیگیری مسائل مهم مربوط به این چهار جبهه را لحظه ای درنگ نکرده‌ام.