صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
روزنامه همشهری

بستن تنگه هرمز کافی نیست!

بستن تنگه هرمز مهم است، بستن باب‌المندب هم مهم است، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی پایان ماجرا نیست.
کد خبر: ۱۳۸۷۵۱۰
| |
4039 بازدید
|
۳
بستن تنگه هرمز

به گزارش تابناک به نقل از همشهری؛ در جنگ انرژی، کسی برنده است که فقط راه را نبندد بلکه هزینه را بالا ببرد، مسیر را گران ‌ و طرف مقابل را مجبور به عقب‌نشینی حساب‌شده کند.


1- تنش در جنوب غرب آسیا، با تهدیدهای کلی یا بستن یک گذرگاه به‌تنهایی حل نمی‌شود. بازدارندگی وقتی معنا دارد که به نقطه حساس واقعی طرف مقابل بخورد؛ یعنی از نمایش قدرت عبور کند و به فشار واقعی بر زنجیره تامین انرژی اسرائیل برسد.
وقتی تعهدات منطقه‌ای، دریایی و انرژی بارها نقض شده، پایبندی یک‌طرفه فقط بازدارندگی را فرسوده می‌کند. پاسخ مؤثر باید بازی را عوض کند، نه اینکه فقط یک واکنش نمایشی و کوتاه باشد.


2- بستن تنگه هرمز مهم است‌ اما کافی نیست. بازار نفت فقط با «واقعیت عرضه» نمی‌چرخد، با «انتظار» هم حرکت می‌کند. اگر اختلال فقط چند روز یا یکی دو هفته طول بکشد، بازار با ذخایر، مسیرهای جایگزین و مدیریت روانی، شوک را تا حدی جذب می‌کند. پس چه کنیم؟


3- نقطه فشار اصلی جای دیگری است: خزر و قفقاز. داده‌های جدید نشان می‌دهد اسرائیل وابستگی جدی به نفت این مسیر دارد. براساس گزارش رویترز، واردات نفت اسرائیل از آذربایجان در سال‌2025 به 94هزار بشکه در روز رسید؛ یعنی 31درصد بیشتر از سال قبل. همان گزارش می‌گوید نفت آذربایجان 46.4درصد کل واردات نفت اسرائیل را تشکیل داده؛ سهمی که در این دهه بی‌سابقه بوده است. به زبان ساده، تقریبا از هر 2بشکه نفت وارداتی اسرائیل، یک بشکه از آذربایجان آمده است.
این فقط یک عدد نیست؛ یک هشدار اقتصادی است. اسرائیل برای انرژی، فقط به خلیج‌فارس متکی نیست و قفقاز جنوبی هم در معادله است. اگر این مسیر دچار اختلال شود، اثر آن مستقیم بر پالایشگاه‌ها، حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده و امنیت عرضه می‌نشیند. در اقتصاد انرژی، حتی یک وقفه کوتاه می‌تواند هزینه بیمه، حمل، ذخیره‌سازی و ریسک را بالا ببرد و بازار را عصبی کند.


4- مزیت خزر این است که برخلاف خلیج‌فارس، به همان اندازه زیر سایه حضور مستقیم و پرحجم آمریکا نیست. فاصله جغرافیایی، پیچیدگی عملیاتی و چندلایه بودن مسیرها باعث می‌شود یک اقدام محدود اما دقیق، اثر بازدارنده بیشتری از یک انسداد کوتاه‌مدت در هرمز داشته باشد. تجربه آرامکو و رخداد فجیره هم نشان داد که یک ضربه محدود، اگر درست طراحی شود، می‌تواند محاسبه امنیتی طرف مقابل را تغییر دهد؛ چون پیامش این است که هیچ مسیر انرژی کاملا امن نیست.


5- آذربایجان در این میان نقطه کلیدی است. از یک‌سو، بارها ادعا شده که رژیم صهیونیستی از خاک و زیرساخت‌های اطلاعاتی این کشور علیه ایران استفاده کرده و از سوی دیگر، سوابقی مثل استفاده از پهپاد هرمس از نخجوان برای عملیات علیه نطنز، این نگرانی را تقویت کرده که فشار از شمال‌غرب هم وجود دارد. در چنین شرایطی، ایران از نظر سیاسی و امنیتی دست خالی نیست و می‌تواند فشار متقابل را در همان جایی تعریف کند که اسرائیل حساس‌تر است: انرژی.


6- اینجا یک نکته مهم‌تر هم هست: تنش در خزر می‌تواند برای ایران اهرم چانه‌زنی بسازد، چون رژیم حقوقی خزر هنوز کاملا نهایی نشده و این یعنی هر جابه‌جایی امنیتی، وزن سیاسی طرف‌ها را هم جابه‌جا می‌کند. وقتی ایران نشان بدهد که ثبات این پهنه بدون درنظرگرفتن منافع تهران ممکن نیست، می‌تواند در مذاکرات مربوط به سهم، عبور، امنیت، کشتیرانی و بهره‌برداری، دست بالاتری پیدا کند. به‌عبارت ساده، هرقدر خزر از حالت «آب آرام و قطعی‌شده» خارج شود، ایران می‌تواند بگوید اگر می‌خواهید اینجا آرام بماند، باید امتیاز بدهید.


7- ترکیه را هم باید دقیق و حساب‌شده دید. نفت آذربایجان از خزر با خط لوله باکو-تفلیس-جیهان به جیهان می‌رسد، از آنجا با نفتکش وارد مدیترانه می‌شود و بعد به سمت بندرهای رژیم صهیونیستی می‌رود؛ یعنی زنجیره تأمین انرژی اسرائیل فقط به خلیج‌فارس وابسته نیست‌ بلکه به قفقاز و گلوگاه ترکیه هم گره خورده است. از این زاویه، اگر تنش در خزر محدود و کنترل‌شده باشد، ترکیه احتمالا به اعتراض سیاسی بسنده می‌کند، چون مداخله عملی برایش هزینه دارد و منافعش را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل، بازدارندگی مؤثر فقط ضربه‌زدن به طرف اصلی نیست؛ باید کاری کند که ائتلاف‌های پشتیبان هم از ورود به میدان بترسند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تنگه هرمز تنگه باب المندب انرژی نفت قفقاز
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازی نفتی جدید ایران چیست؟
آغاز بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز در مجلس
پاکستان به ائتلاف دریایی عربستان پیوست
وعده نماینده مجلس: کشورهای غربی دچار قحطی می‌شوند
نفت ایران چه آینده‌ای را پیش‌رو دارد؟
سازوکار مجلس برای پرداخت بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی
برآورد افت قیمت نفت در ۲۰۲۶ زیر فشار مازاد عرضه
وضعیت پیچیده عرضه نفت از تنگه هرمز!
جهان مشتاق استفاده از انرژی خورشیدی است
مصرف جهانی نفت رکورد زد
جای خالی سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی در برنامه هفتم توسعه/ ایران واردکننده انرژی می‌شود
آسوشیتدپرس: احتمال بسته شدن تنگه باب‌المندب
نفت چگونه به ۳۸۰ دلار در هر بشکه می‌رسد؟
سرنوشت طلای سیاه؛ تمام نگاه‌ها به سوی خلیج فارس
توئیت معنادار ولایتی درباره تنگۀ باب‌المندب
شوک نفت 190 دلاری به درآمدهای ارزی ایران
تلاش وزیر انرژی عربستان برای عادی جلوه دادن اوضاع نفتی این کشور
آژانس بین‌المللی انرژی به مصرف نفت خوش بین‌تر شد
زلزله ۵۷۰ میلیون بشکه‌ای در بازار نفت
صادرات نفت ایران افزایش یافت
۱۰ کشور برتر استفاده‌کننده از انرژی‌های تجدیدپذیر کدامند؟
پیش‌بینی جدید آژانس بین‌المللی انرژی
نشست ۱۸۶ اوپک دقایقی پیش آغاز به‌کار کرد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
2
1
پاسخ
بستن تنگه هرمز و باب المندب بر روی هر کشوری که همکاری با جنایتکاران آمریکایی صهیونیستی داشته باشند بعلاوه یکپارچگی حملات محور مقاومت در کل منطقه بعلاوه گسترش دامنه عملیات مقاومت به اروپا و امریکا بعلاوه ترور جنایتکاران آمریکایی صهیونیستی در سراسر دنیا بعلاوه خروج از ان.پی.تی بعلاوه ساخت سلاح هسته ای بعلاوه برنامه ریزی شورش و ناامنی در رژیم صهیونسیتی و امریکا بعلاوه حذف غرب‌گرایان از نظام تصمیم گیری کشور بعلاوه محاصره زمینی برای محو کامل رژیم صهیونسیتی انشالله به اذن الله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
3
2
پاسخ
بستن تنگه باب المندب در کنار تگه هرگز و شخم زدن کشورهای قطر و امارات و عربستان و.....درس عبرت آموز در تاریخ برای قمارباز و دوستانش خواهد داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
2
پاسخ
نظر غلطی است . این یه مثقال نفت رو هر کسی می تونه به اسراییل بدهد از لیبی گرفته تا خود آمریکا . اگر منظور تنبیه دولت باکو است ، الان وقتش نیست . وقتش پنج سال قبل بود که اونها از تجزیه ایران می گفتند و ایران به اونها فقط لبخند می زد .‌
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۶ نظر)
متهم ردیف اول بنزین‌خوری در ایران/ پای همه مسئولان در میان است!  (۳۶ نظر)
پیشنهاد جدید عمان به ایران درباره مدیریت تنگه هرمز؛ ادعای موافقت اولیه ایران و استقبال عربستان  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005oxC
tabnak.ir/005oxC