مسدود کردن بنادر عربستان سعودی توسط انصارالله، باعث شده است که چهار تانکر؛ "TRUST" متعلق به روسیه، و سه تانکر "MICA"، "NAVIG8 EXPRESS" و "AGIOS GERASIMOS" مسیر خود را تغییر داده و به سمت کانال سوئز حرکت کنند.

به گزارش تابناک، مسدود کردن بنادر عربستان سعودی توسط انصارالله، باعث شده است که چهار تانکر؛ "TRUST" متعلق به روسیه، و سه تانکر "MICA"، "NAVIG8 EXPRESS" و "AGIOS GERASIMOS" مسیر خود را تغییر داده و به سمت کانال سوئز حرکت کنند.