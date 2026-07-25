دیدار و رایزنی وزیران خارجه عربستان و پاکستان
وزیران خارجه عربستان و پاکستان تلفنی درباره امنیت گذرگاههای آبی در خلیج فارس و دریای سرخ رایزنی کردند.
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان،فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان و محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان روز شنبه تلفنی رایزنی کردند.
دو طرف درباره تحولات اوضاع در منطقه رایزنی و بر اهمیت تداوم هماهنگی و رایزنی و تلاش با هدف کاهش تنش و مهار آن و تضمین امنیت گذرگاههای آبی در خلیج فارس و دریای سرخ تاکید کردند.
وزیران خارجه عربستان و پاکستان به دستیابی به راه حلهای مسالمت آمیز و جامع برای تقویت امنیت و ثبات در سطوح منطقهای و بینالمللی اشاره کردند.
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