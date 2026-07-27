قفل یمنی بر باب المندب!

در حالی که پیش از اعلام محاصره دریایی بنادر عربستان از سوی یمن، روزانه حدود ۴۵ کشتی از باب‌المندب عبور می‌کرد، این رقم طی دو روز گذشته به کمتر از ۱۰ فروند در روز کاهش یافته است.

تازه‌ترین داده‌های رهگیری تردد دریایی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، نشان می‌دهد عبور کشتی‌ها از تنگه باب‌المندب به پایین‌ترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده و تنها ۱۱ کشتی کالایی روز یکشنبه از این آبراه عبور کردند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تردد کشتی‌ها در باب‌المندب در هفته گذشته با اعلام محاصره دریایی بنادر عربستان از سوی یمن به حدود ۳۰ فروند رسید؛ روندی که اکنون با ثبت تنها ۱۱ کشتی در روز، به پایین‌ترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده است.

بنا بر این گزارش؛ نگرانی فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی به دنبال حمله یمنی‌ها به دو نفتکش سعودی موجب شده اکثر شرکت‌های کشتیرانی مسیر خود را تغییر دهند یا عبور از دریای سرخ را به تعویق بیندازند.

تحلیلگران رویترز معتقدند در صورت تداوم اختلال در باب‌المندب، روزانه حدود ۳ میلیون بشکه نفت عربستان ناچار به تغییر مسیر از دماغه امید نیک خواهد شد؛ مسیری که تا یک ماه به زمان تحویل محموله‌ها می‌افزاید، هزینه حمل‌ونقل و بیمه دریایی را افزایش می‌دهد و در صورت تداوم، می‌تواند قیمت نفت را به ۱۱۵ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه برساند.