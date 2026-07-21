واکنش عربستان به هشدارهای ارتش یمن

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هیات دولت سعودی عصر امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای به هشدارهای صنعا برای لغو محاصره یمن از سوی عربستان واکنش نشان داد و ادعا کرد که اقدامات قاطعی را برای محافظت از امنیت و کشتی‌هایش مطابق با قوانین بین‌المللی اتخاذ خواهد کرد.

هیات دولت سعودی در ادامه بیانیه خود ضمن اعلام همبستگی با کویت، بحرین و اردن، مدعی شده است که بر اهمیت توقف همه اشکال تشدید نظامی به منظور حفظ ثبات کشورهای منطقه تأکید می‌کند.

جنبش انصارالله یمن دیروز به شرکت‌های کشتیرانی درباره بارگیری یا تخلیه بار در بنادر عربستان هشدار داد و از طریق ایمیل، اخطارهایی را برای شرکت‌های حمل و نقل ارسال کرد.

یمن در این بیانیه‌ها از شرکت‌های حمل‌ونقل خواسته است از بارگیری یا تخلیه بار در بنادر سعودی خودداری کنند.

نیروهای مسلح یمن دیروز دوشنبه در بیانیه‌ای آغاز اعمال محاصره دریایی بر عربستان را براساس معادله «محاصره در مقابل محاصره» اعلام کردند.

صنعاء در ادامه بیانیه خود تاکید کرد با هرگونه تشدید تنش فراگیر از سوی عربستان با تشدید تنش جدی مقابله خواهد کرد.