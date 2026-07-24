چرا ایران همچنان قادر به کشتن سربازان آمریکایی است؟/ ایران نیاز به پیروزی در جنگ ندارد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، الجزیره در گزارشی نوشته است: «حمله ایران به یک پایگاه نظامی ایالات متحده در اردن که به کشته شدن سه سرباز آمریکایی انجامید، نشان داده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توانایی تحمیل تلفات مرگبار را در پنج ماهگی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران دارد.

حمله روز جمعه اولین بار از اول مارس (۱۲ اسفند) بود که سربازان آمریکایی بر اثر حملات ایران به تأسیسات نظامی ایالات متحده کشته می‌شوند؛ یعنی تنها چند ساعت پس از شروع جنگ توسط آمریکا و اسرائیل.

در حالی که پنتاگون جزئیات کامل این حمله را منتشر نکرده است، تحلیلگران می‌گویند این حادثه مرگبار حقیقتی ناراحت‌کننده را برای واشنگتن آشکار می‌کند: با وجود موج‌های پیاپی حملات هوایی آمریکا، ایران همچنان توانایی نظامی لازم برای ادامه یک جنگ نامتقارن طولانی‌مدت را حفظ کرده است.

جنیفر کاوانا، مدیر تحلیل‌های نظامی در اندیشکده «اولویت‌های دفاعی» به الجزیره گفت: توانایی‌های نظامی ایران همچنان قابل توجه است. این کشور سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت، توان خود را بازسازی کرده است.

او افزود: «به نظر می‌رسد حملات ایران با گذشت زمان دقیق‌تر می‌شوند، احتمالاً با کمک اطلاعات روسیه و چین.»

«نیروی نظامی ایران قطعاً همانطور که پنتاگون ادعا کرده، "فاقد کارآیی رزمی" نیست. این نیرو خسارات قابل توجهی دیده است، اما در حال یادگیری و تطبیق با شرایط است.»

چرا ایران همچنان قادر به کشتن سربازان آمریکایی است؟

توانایی ایران برای ادامه کشتن پرسنل آمریکایی در منطقه به ترکیبی از عوامل متعدد بستگی دارد که ریشه در موقعیت و طراحی پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در سراسر خاورمیانه و خلیج فارس دارد. آندریاس کریگ، مدرس ارشد دانشکده مطالعات امنیتی کالج کینگ لندن، این مطلب را بیان کرد.

حدود ۵۰،۰۰۰ نیروی آمریکایی در «پایگاه‌های ثابت و در معرض خطر، در برد روزافزون زرادخانه موشکی و پهپادی پیشرفته ایران» مستقر هستند.

به گفته او، بسیاری از پرسنل «اغلب در تأسیسات نیمه‌دائمی اسکان داده می‌شوند که عمدتاً برای محافظت در برابر راکت‌ها، خمپاره‌ها و مواد منفجره بدوی طراحی شده‌اند، نه موشک‌های بالستیک دقیق با کلاهک‌های بزرگ.»

بنابراین، چنین حملاتی می‌توانند «خسارت قابل توجهی» ایجاد کنند. اصابت‌های نزدیک می‌توانند به دلیل «فشار بیش از حد ناشی از انفجار» به آسیب‌های مغزی ضربه‌ای منجر شوند و رهگیری موشک‌ها نیز می‌تواند بر اثر سقوط آوار موجب جراحت شود.

در مجموع، آمار رسمی تلفات نظامی آمریکا در این جنگ به ۱۸ نفر رسیده است، از جمله هفت سرباز کشته شده در حملات اول مارس ایران به یک مرکز عملیات تاکتیکی در کویت و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی.

علاوه بر سه کشته شده در اردن، ارتش اعلام کرده است که سایر کشته‌شدگان نتیجه مستقیم حملات ایران نبوده‌اند. این موارد شامل شش خلبان کشته شده در یک سانحه سوخت‌گیری هوایی در ماه مارس و به تازگی، یک گروهبان ارتش که هنگام انفجار کنترل‌شده یک پهپاد مسلح سرنگون شده در عراق کشته شد، می‌شود.

از زمان شروع جنگ، حدود ۵۰۰ سرباز آمریکایی زخمی شده‌اند و پس از شکست آتش‌بس در ۸ ژوئیه، حدود ۲۲۰ سازه و قطعه از تجهیزات اصلی نظامی یا ساختمان‌های آمریکا گزارش شده که آسیب دیده یا منهدم شده‌اند.

دفاع هوایی قاطع

به گفته کریگ، ایران برای غلبه بر سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا، از جمله سامانه‌های سطح‌به‌هوای پاتریوت و سامانه دفاعی تاد (پدافند ارتفاع بالا) که موشک‌های بالستیک را رهگیری می‌کنند، به زرادخانه «روزافزون پیشرفته» موشکی و پهپادی خود متکی بوده است.

این کشور موشک‌های بالستیک و کروز و همچنین پهپاد‌های مسلحی ساخته است که می‌توانند «از مسیر‌های متفاوت و با سرعت‌های مختلف» به اهداف نزدیک شوند. این قابلیت، همراه با استفاده از اهداف فریبنده و سکو‌های پراکنده، می‌تواند کارایی سامانه‌های دفاعی آمریکا را کاهش دهد.

کریگ گفت: «حتی زمانی که بیشتر موشک‌های ورودی منهدم شوند، تعداد کمی که از سپر دفاعی نفوذ کنند، می‌توانند تلفات قابل توجهی ایجاد کنند.»

مونا یعقوبیان، مدیر برنامه خاورمیانه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS)، گفت که به نظر می‌رسد ایران در حملات اخیر خود نسبت به هفته‌های ابتدایی جنگ «قصد بیشتری» برای حمله به دارایی‌های نظامی آمریکا نشان داده است.

او گفت: «فکر می‌کنم نکته مهمی که باید بر آن تأکید کرد این است که به نظر می‌رسد این یک الگوی جدید از نظر شدت حملات ایران برای هدف قرار دادن تأسیسات نظامی آمریکا باشد.»

«به نظر می‌رسد این وضعیت حتی در مقایسه با سایر دوره‌های جنگ، بسیار بیشتر مشهود است.»

یعقوبیان افزود که تلفات ناشی از آخرین حملات ممکن است نتیجه افزایش دقت، تضعیف سامانه‌های دفاعی و راداری آمریکا، یا «اصابت‌های تصادفی» بیشتر به دلیل حجم بالای حملات باشد. به گفته او، این احتمالاً ترکیبی از این عوامل است.

تا روز چهارشنبه، آمریکا و ایران به مدت ۱۱ روز متوالی حملات متقابل انجام داده‌اند.

ارتش ایران اعلام کرد که آخرین بار جنگنده‌های اف-۱۵، سکو‌های آماده‌سازی پهپاد و یک انبار بالگرد را در پایگاه‌های شاهزاده حسن و شاه فیصل در اردن هدف قرار داده است. ارتش بحرین نیز اعلام کرد که چندین حمله هوایی از سوی ایران را رهگیری کرده است.

در همین حال، آمریکا در تازه‌ترین دور از تنش‌ها، بار‌ها مواضعی را در امتداد تنگه هرمز مورد حمله قرار داد. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیرو‌های آمریکایی «مراکز عملیاتی نظامی ایران، توانایی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبار‌های پهپاد و زیرساخت‌های لجستیکی نظامی» را هدف قرار داده‌اند.

تعدادی ابزار

روز سه‌شنبه، سناتور‌های آمریکایی از پیت هگست، وزیر دفاع، در مورد ادعای او مبنی بر «نابودی عملیاتی» نیروی نظامی ایران در جنگ، سوالاتی مطرح کردند.

«آقای وزیر، شما در روز چهاردهم این درگیری، یعنی در هفته دوم جنگ، اعلام کردید که نیروی نظامی ایران "نابود شده" و "فاقد کارآیی رزمی" است. آیا این اظهارات دقیق بود، بله یا خیر؟» سناتور جان اوسوف پرسید.

هگست تأکید کرد که این جنگ یک «پیروزی نظامی تاریخی» بوده و نیروی دریایی، هوایی و «پایه صنعتی دفاعی» ایران را ناکارآمد کرده است.

با این حال، او پذیرفت: «ما هرگز انتظار نداشتیم که آنها توانایی شلیک کردن را متوقف کنند. سوال در مورد مقیاس آن در برابر حریفانی مانند ایالات متحده آمریکا است.».

اما جیسون کمپبل، همکار ارشد در مؤسسه خاورمیانه و مقام سابق پنتاگون، گفت که حملات آمریکا به نظر می‌رسد نه تنها نشان می‌دهد که ایران توانایی‌های موشکی و پهپادی خود را حفظ کرده، بلکه ممکن است از سلاح‌های پیشرفته‌ای استفاده کند که قبلاً استفاده نشده بودند.

کمپبل گفت: «ما می‌دانیم که ایران تعدادی ابزار داشت که در اوایل جنگ از استفاده از آنها خودداری کرده بود، اما در صورت تمایل می‌توانست در مراحل بعدی آنها را به کار گیرد.»

«و یکی از آنها استفاده از برخی از موشک‌های بالستیک بزرگتر و توانمندتر است که همانطور که نشان دادند، می‌توانند با دقت بالایی شلیک شوند و توانایی بیشتری برای فرار از سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی دارند.»

کمپبل گفت که «رهبری ارشد ایالات متحده در مراحل مختلف این مسیر، یا میزان تخریب ایران و توانایی‌های آن را بسیار بیش از حد برآورد کرده است، یا بر جنبه‌هایی از توانایی‌های ایران متمرکز شده است که در توانایی آنها برای تحقق اهداف استراتژیک خود، چندان برجسته نیستند.»

پاتریک بوری، دانشیار ارشد دانشگاه باث و تحلیلگر سابق ناتو، نیز موافق بود که ایران به احتمال زیاد قادر خواهد بود تا در آینده قابل پیش‌بینی، تلفات مرگباری بر دارایی‌ها و پرسنل آمریکایی وارد کند، با وجود برتری عظیم نظامی واشنگتن.

او به الجزیره گفت: «مسئله واقعی که قدرت نظامی آمریکا با آن مواجه است، عدم تقارن در تحمیل هزینه است.»

«به خوبی مستند شده است که انبار‌های ایران، به ویژه پهپاد‌ها و موشک‌ها، تولید و شلیک آنها بسیار ارزان‌تر از تجهیزات مورد نیاز برای رهگیری آنها در حال حاضر است.»

او افزود: «به همین دلیل است که ایران می‌تواند به معنای استراتژیک خسارت وارد کند» و «به همین دلیل است که این مشکل به هیچ وجه در حال حل شدن نیست.»

یا به عبارت کریگ، مدرس امنیت: «ایران نیازی به شکست نظامی ایالات متحده ندارد؛ تنها کافی است که به اندازه کافی از سامانه‌های دفاعی آن نفوذ کند تا هزینه‌های انسانی، عملیاتی و سیاسی را بر حضور آمریکا در منطقه تحمیل کند.»