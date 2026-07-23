در دیدار لاوروف و روبیو چه گذشت؟

مذاکرات وزرای امور خارجه روسیه و آمریکا در پایتخت فیلیپین بیش از نیم ساعت به طول انجامید.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مذاکرات سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در مانیل به پایان رسید و این دیدار 35 دقیقه به طول انجامید. این چهارمین دیدار حضوری لاوروف و روبیو به شمار می‌رود.

وزرای خارجه دو کشور به همراه هیئت‌های همراه بعد از دیداری که طبق برنامه از پیش تعیین‌شده برگزار شد، دقایقی پیش سالن مذاکرات را ترک کردند.

دو طرف در جریان این گفت‌وگو قصد داشتند توجه ویژه‌ای به موضوع حل‌وفصل مناقشه اوکراین داشته باشند.

لاوروف روز گذشته یادآور شده بود که مسکو بر این باور است که واشنگتن هنوز از پیشنهادهایی که در آلاسکا مطرح کرده بود، صرف‌نظر نکرده و او قصد دارد از همتای آمریکایی خود درباره مواضع کاخ سفید نسبت به دورنمای حل‌ این مناقشه سؤال کند. روبیو نیز به نوبه خود تأیید کرده بود که قصد دارد موضوع اوکراین را با همتای روسی خود در میان بگذارد.

وزیر خارجه آمریکا پیش از آغاز دیدار با سرگئی لاوروف در مانیل، از پاسخ دادن به سئوالات خبرنگاران خودداری کرد. مارکو روبیو به سئوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه آیا از لاوروف در مورد ادعای کمک نظامی روسیه به ایران در جریان رویارویی تهران و واشنگتن سؤال خواهد کرد یا نه، پاسخی نداد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه بعد از این مذاکرات در جمع خبرنگاران روس یادآور شد که ابتکار برگزاری دیدار سرگئی لاوروف و مارکو روبیو از سوی طرف آمریکایی مطرح شده است. وی گفت: «طرف آمریکایی چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود و ما از آن استقبال کردیم.»

در ویدئوی منتشره از آغاز این دیدار، لاوروف هنگام ورود به اتاق محل مذاکرات دیده می‌شود. روبیو که از قبل در اتاق حضور داشت، با مشاهده همتای روسی خود به نشانه خوشامدگویی چند قدم به سوی او برداشته و با وی دست داد. بعد از گرفتن چند عکس، مذاکرات در پشت درهای بسته انجام شد.