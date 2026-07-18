توافق نظامی کویت و پاکستان؛ اسلام آباد جایگزین یا مکمل آمریکا در خلیج فارس میشود
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، «میدل ایست آی» مینویسد کویت میزبان حدود ۱۴ هزار سرباز آمریکایی است، اما به ویژه در برابر حملات ایران و متحدان عراقی آن آسیبپذیر ظاهر شده است.
به گزارش رویترز، کویت در حال مذاکره برای توافق دفاعی گستردهتری با پاکستان در ازای همکاری انرژی و سرمایهگذاری با این کشور آسیای جنوبی است.
یک مقام پاکستانی به رویترز گفت که کویت از اسلامآباد میخواهد «هزاران سرباز پاکستانی در زمین، جنگندهها، پهپادها، یک سامانه دفاع هوایی و سایر تأسیسات مرتبط با دفاع را مستقر کند».
این مذاکرات، اگرچه در مراحل اولیه قرار دارد، نشان میدهد که چگونه چشمانداز امنیتی منطقه توسط جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران دگرگون میشود.
کویت نفتخیز، برخی از شدیدترین حملات ایران را در تلافی این جنگ تحمل کرده است. روز جمعه، کویت اعلام کرد که یک نیروگاه برق و آبشیرینکن بر اثر حملات ایران به شدت آسیب دیده است.
رویکرد کویت به پاکستان قابل توجه است، زیرا این کشور حوزه خلیج فارس میزبان حدود ۱۴ هزار سرباز آمریکایی است که بیشتر از هر کشور دیگری در خاورمیانه است. آمریکا همچنین دو پایگاه بزرگ در آنجا دارد - کمپ عریفجان و پایگاه هوایی علیالسالم.
پاکستان شریک امنیتی آمریکا است و روابط ویژهای با دولت ترامپ دارد. همچنین روابط دوستانهای با ایران دارد که به آن امکان داده است نقش کلیدی میانجیگر را ایفا کند.
آتشبسی که پاکستان و قطر میان واشنگتن و تهران میانجیگری کردند، در میان تشدید درگیریها تحت فشار جدی قرار دارد.
اما مذاکرات با کویت نشان میدهد که چگونه اسلامآباد در حال تبدیل شدن به یک قدرت جایگزین یا مکمل برای ایالات متحده در خلیج فارس است. در سپتامبر ۲۰۲۵، عربستان سعودی یک توافق دفاعی متقابل با تنها کشور جهان اسلام که دارای سلاح هستهای است، امضا کرد.
آسیبپذیری کویت
در اوج حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، برخی از مفسران سعودی پیمان دفاعی با پاکستان را مطرح کردند و گفتند که این توافق آنها را زیر چتر هستهای پاکستان قرار میدهد. یک مقام آمریکایی در آن زمان به میدل ایست آی گفت که اسلامآباد نسبت به برخی از این ادبیات محتاط بوده و در این مورد با عربستان سعودی گفتوگو کرده است.
پاکستان با تکیه بر روابط دوستانه خود با ایران، علیه حملات به این کشور، از جمله حملات متحدان ایران در یمن، حوثیها، لابی کرده است.
رویترز در ماه مه گزارش داد که پاکستان همچنین ۸ هزار سرباز، یک اسکادران جنگنده و یک سامانه دفاع هوایی چینی را به این کشور مستقر کرده است.
پاکستان و کویت در سال ۲۰۲۳ یک توافقنامه امنیتی امضا کردند که آموزش و رزمایشهای مشترک را ترسیم میکرد، اما گسترش این توافق برای شامل شدن بند دفاع متقابل، مشابه توافق با عربستان، احتمالاً خطر بیشتری برای اسلامآباد به همراه خواهد داشت.
عربستان سعودی بزرگترین اقتصاد جهان عرب و میزبان دو شهر مقدس اسلام، مکه و مدینه است. این کشور نفوذ بسیار بیشتری بر ایران نسبت به کویت، کشوری با تنها پنج میلیون جمعیت، دارد.
نیروهای نظامی آمریکا تنها در دهه ۱۹۹۰، پس از حمله صدام حسین، خود را در کویت مستقر کردند.
در دوران عثمانی، کویت بخشی از استانی بود که شامل بصره، عراق میشد.
موقعیت جغرافیایی کویت در خلیج فارس، آن را در طول جنگ به ویژه در برابر حملات موشکی و پهپادی از سوی ایران و شبهنظامیان عراقی آسیبپذیر کرده است.
به گزارش تابناک، پاکستان در حال گسترش همکاریهای نظامی خود در منطقه خلیج فارس است و این روند با امضای پیمان دفاعی راهبردی با عربستان سعودی در سال ۲۰۲۵ کلید خورد.
در سپتامبر ۲۰۲۵، پاکستان و عربستان سعودی یک توافقنامه دفاعی متقابل راهبردی امضا کردند که بر اساس آن، هرگونه تعرض به هر یک از دو کشور، تعرض به دیگری محسوب میشود. این پیمان که برخی آن را مشابه پیمان ناتو توصیف کردهاند، پایهگذار تحولات بعدی شد.
علاوه بر کویت، کشورهای دیگری نیز به دنبال همکاری نظامی با پاکستان هستند. بحرین به دنبال توافقی مشابه با کویت است. همچنین اردن به خرید تجهیزات نظامی و همکاری در زمینه آموزش ابراز علاقه کرده است.
در این راستا، ترکیه، پاکستان و عربستان در حال تهیه پیشنویس توافقنامه دفاعی مشترک سهجانبهای هستند.
خدا به داد مردم برسه
عوامل انتحاری که خود را در مساجد و نماز جمعه منفجر می کردند و باعث زخمی شدن یا
کشته شدن مردم می شدند را جلوگیری و محافظت می کرد.