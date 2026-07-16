ادامه حملات پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، یک پهپاد متجاوز عصر امروز با موشک هدایت‌شده، حمله‌ای را علیه «حرج علی الطاهر» در نزدیکی شهر النبطیه علیا در جنوب لبنان انجام داد.

رژیم صهیونیستی عصر امروز همچنین اطراف النبطیة الفوقا- کفرتبنیت در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد.

در این تجاوزات اسرائیلی در شرایطی انجام می‌گیرد که رم پایتخت ایتالیا دیروز میزان دور ششمین مذاکرات تل آویو و بیروت بود.

سفارت آمریکا در بیروت در بیانیه‌ای اعلام کرد، مذاکرات رم میان رژیم صهیونیستی و لبنان پس از دو روز «بحث سازنده و مثبت» به پایان رسید.

در ادامه بیانیه آمده است: درمورد ساختار عملی منطقه آزمایشی توافق شده، متن آن نهایی شده و اجرای آن در روزهای آینده آغاز خواهد شد.

این سفارتخانه در ادامه بیانیه خود اضافه کرد: ما به سمت مذاکرات فنی برای اجرای چارچوب سه‌جانبه برای دستیابی به توافق جامع بین اسرائیل و لبنان حرکت خواهیم کرد.

این دور از مذاکرات، ششمین دور از زمان آغاز آن در فصل بهار سال جاری است. دو طرف در واشنگتن یک توافق چارچوبی با میانجیگری واشنگتن در ماه گذشته امضا کردند که شکاف‌های فراوانی دارد.