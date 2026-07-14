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دستور تازه ترامپ به نتانیاهو درباره سوریه و لبنان

پایگاه خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در تماس تلفنی پنج‌شنبه گذشته به «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفته است روند خروج نیروهای ارتش این رژیم از جنوب سوریه و لبنان را آغاز کند.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۲۰
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دستور تازه ترامپ به نتانیاهو درباره سوریه و لبنان

به گزارش تابناک، تایمز اسراییل نیز در گزارشی در این باره مدعی شده است که ترامپ به نتانیاهو هشدار داده بود که حضور نظامی رژیم صهیونیستی در خاک سوریه باعث ایجاد تنش‌هایی شده که ممکن است به تشدید درگیری‌ها منجر شود.

براساس این گزارش ترامپ درخواست مشابهی در باره لبنان داشته است.

این اخبار در حالی منتشر می‌شود که نتانیاهو هفته گذشته بارها تاکید کرد که نظامیان این رژیم قصد خروج از لبنان را ندارند.

کاخ سفید از اظهارنظر درباره جزئیات این گزارش خودداری کرد.

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