دستور تازه ترامپ به نتانیاهو درباره سوریه و لبنان

پایگاه خبری اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی و صهیونیستی مدعی شد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در تماس تلفنی پنج‌شنبه گذشته به «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفته است روند خروج نیروهای ارتش این رژیم از جنوب سوریه و لبنان را آغاز کند.