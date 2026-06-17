حملات وحشیانه اسرائیل به جنوب لبنان با بمبهای فسفری
منابع خبری از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با استفاده از بمبهای ممنوعه فسفری خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۵۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از تسلیحات توپخانهای و ممنوعه فسفری، مناطق مسکونی جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار داد.
این حملات شدید، منطقه «حرج علی الطاهر» در حومه شهرک «النبطیة الفوقا» را هدف قرار داده است.
وزارت بهداشت لبنان امروز چهارشنبه اعلام کرد که شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون به ۳۸۸۴ نفر و تعداد زخمیها نیز به ۱۱ هزارو ۸۵۶ نفر رسید.
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