حمله پهپادی جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رژیم اشغالگر بار دیگر ضمن نقض آتش‌بس در لبنان، منطقه «النبطیه الفوقا» واقع در جنوب این کشور را هدف حمله پهپادی قرار داده است.

ظهر امروز (دوشنبه) هم رژیم صهیونیستی نقض آتش‌بس کرده و منطقه «عیترون» در جنوب لبنان را با پهپاد هدف قرار داده بود که به زخمی شدن دو نفر منجر شد.

رژیم صهیونیستی دیشب هم با انجام سلسله حملات هوایی به جنوب لبنان، در سه نوبت منطقه «الجرمق» را هدف قرار داده بود.

ارتش رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس بین این رژیم و لبنان هزاران بار نقض آتش‌بس کرده و با تجاوز نظامی به جنوب لبنان، صدها نفر از شهروندان این کشور را شهید و یا مجروح کرده و در این میان، کمیته ناظر بر اجرای آتش بس اقدام عملی برای متوقف کردن این حملات انجام نداده است.