ادعای مشاور نتانیاهو درباره حضور نظامیان در لبنان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دیمیتری گندلمن» مشاور دفتر نخستوزیر اسرائیل روز جمعه در گفتوگو با ریانووستی مدعی شد که نیروهای اسرائیلی تا زمانی که منافع اسرائیل ایجاب کند، در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.
پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده بود که اسرائیل و جنبش حزبالله بر سر برقراری آتشبس توافق کردهاند؛ آتشبسی که از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ روز جمعه اجرایی شده است.
گندلمن در این رابطه ادعا کرد: «تامین امنیت و رفاه مناطق شمالی ما مسئولیت دولت اسرائیل است. این امر مستلزم وجود یک منطقه امن در جنوب لبنان است و ما تا زمانی که منافعمان اقتضا کند، در آنجا باقی خواهیم ماند.»
پس از امضای تفاهمنامه با ایران، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده بود که ایالات متحده انتظار دارد تمامی طرفهای درگیر در خاورمیانه، از جمله در لبنان، در همه جبههها آتشبس را رعایت کنند.
اساس بند اول تفاهمنامه تهران ـ واشنگتن که ۲۸ خرداد به امضای روسای جمهور ایران و آمریکا رسید، «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر، با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیاتهای نظامی را در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، اعلام کرده و تعهد میکنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند. توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ در تمامی جبههها، از جمله در لبنان، و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد.»
در همین راستا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز عملیاتهای تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن دهها لبنانی و تخریب منازل مردم و زیرساختهای این کشور شده است به شدت محکوم کرد و نسبت به تبعات جدی و فوری تداوم جنگافروزی رژیم اشغالگر و نسلکش صهیونیستی بر صلح و امنیت منطقه هشدار داد.
بقائی در پیام خود، مسئولیت مستقیم آمریکا در این وضعیت را مفروض دانست و با اشاره به بند ۱ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ که صراحتا توقف جنگ در لبنان را بخش جدایی ناپذیر توافق خاتمه جنگ در همه جبهها دانسته، تاکید کرد «جمهوری اسلامی ایران کلیه تدابیر لازم را برای صیانت از منافع، امنیت و حقوق خود و متحدانش اتخاذ میکند.»