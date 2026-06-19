صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ادعای مشاور نتانیاهو درباره حضور نظامیان در لبنان

«دیمیتری گندلمن» مشاور دفتر نخست‌وزیر اسرائیل روز جمعه در گفت‌وگو با ریانووستی مدعی شد که نیروهای اسرائیلی تا زمانی که منافع اسرائیل ایجاب کند، در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.
کد خبر: ۱۳۸۰۱۸۱
| |
1515 بازدید
ادعای مشاور نتانیاهو درباره حضور نظامیان در لبنان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دیمیتری گندلمن» مشاور دفتر نخست‌وزیر اسرائیل روز جمعه در گفت‌وگو با ریانووستی مدعی شد که نیروهای اسرائیلی تا زمانی که منافع اسرائیل ایجاب کند، در جنوب لبنان باقی خواهند ماند.

پیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده بود که اسرائیل و جنبش حزب‌الله بر سر برقراری آتش‌بس توافق کرده‌اند؛ آتش‌بسی که از ساعت ۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ روز جمعه اجرایی شده است.

گندلمن در این رابطه ادعا کرد: «تامین امنیت و رفاه مناطق شمالی ما مسئولیت دولت اسرائیل است. این امر مستلزم وجود یک منطقه امن در جنوب لبنان است و ما تا زمانی که منافع‌مان اقتضا کند، در آنجا باقی خواهیم ماند.»

پس از امضای تفاهم‌نامه با ایران، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده بود که ایالات متحده انتظار دارد تمامی طرف‌های درگیر در خاورمیانه، از جمله در لبنان، در همه جبهه‌ها آتش‌بس را رعایت کنند.

اساس بند اول تفاهم‌نامه تهران ـ‌ واشنگتن که ۲۸ خرداد به امضای روسای جمهور ایران و آمریکا رسید، «جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا و متحدین آنها در جنگ حاضر، با امضای این یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات‌های نظامی را در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان، اعلام کرده و تعهد می‌کنند از این پس هیچ جنگ یا هیچ عملیات نظامی علیه یکدیگر آغاز نکنند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند. توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان، و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد.»

در همین راستا، «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز عملیات‌های تجاوزکارانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف لبنان را که منجر به شهید و مجروح شدن ده‌ها لبنانی و تخریب منازل مردم و زیرساخت‌های این کشور شده است به شدت محکوم کرد و نسبت به تبعات جدی و فوری تداوم جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر و نسل‌کش صهیونیستی بر صلح و امنیت منطقه هشدار داد.

بقائی در پیام خود، مسئولیت مستقیم آمریکا در این وضعیت را مفروض دانست و با اشاره به بند ۱ یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ که صراحتا توقف جنگ در لبنان را بخش جدایی ناپذیر توافق خاتمه جنگ در همه جبه‌ها دانسته، تاکید کرد «جمهوری اسلامی ایران کلیه تدابیر لازم را برای صیانت از منافع، امنیت و حقوق خود و متحدانش اتخاذ می‌کند.»

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل لبنان حمله جنوب لبنان نقض آتش بس
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ونس: منافع آمریکا و اسرائیل همیشه همسو نیست
هشدار سردار قاآنی: غزه هم طوفان دارد مراقب باشید!
صدر اعظم آلمان: آتش‌بس ایران و آمریکا باید شامل لبنان بشود
تماس تلفنی ترامپ و «مقام اسرائیلی» درباره لبنان
تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان /هشدار تخلیه سه شهرک
تا آخرین نفر اسرائیلی‌ها را از خاکمان خارج می‌کنیم
ادعای موافقت نتانیاهو با آتش‌بس در لبنان
کشته شدن دو نظامی صهیونیست در جنوب لبنان
آتش‌بس در جنوب لبنان، آغاز نشده نقض شد
بمباران دو شهرک در جنوب لبنان ازسوی جنگنده‌های اسرائیل
حملات وحشیانه اسرائیل به جنوب لبنان با بمب‌های فسفری
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
کاخ سردار اسعد بختیاری؛ ۱۲۵ سال قبل
تغییر مهم در هیات مدیره پتروشیمی خلیج‌فارس/ محمد شریعتمداری رفتنی شد
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم/ منتظر تحقق شروط گفته‌شده خواهیم بود
پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۴ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۷۲ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۷۰ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۳ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۵ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۰۱ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۹۰ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n2z
tabnak.ir/005n2z