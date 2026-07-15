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حملات اسرائیل به جنوب لبنان با بمب‌های ممنوعه فسفری

رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خود علیه لبنان، جنوب این کشور را با بمب فسفری هدف قرار داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۷۵
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حملات اسرائیل به جنوب لبنان با بمب‌های ممنوعه فسفری

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، منابع خبری از حملات رژیم متجاوز صهیونیستی به جنوب لبنان با استفاده از بمب‌های ممنوعه فسفری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، هواپیماهای جنگی ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از تسلیحات توپخانه‌ای و ممنوعه فسفری، مناطق مسکونی جنوب لبنان واقع در محدوده بین دو شهرک برعشیت و بیت یاحون در جنوب لبنان را هدف حملات خود قرار دادند.

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